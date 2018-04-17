Майкоп, 17 апреля, 2018, 14:00 — ИА Регнум. Адыгея и Италия намерены укреплять и развивать торгово-экономические и дружеские отношения. Об этом шла речь сегодня, 17 апреля, в ходе визита в Республику Адыгея бизнес-миссии из Италии, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы Адыгеи.

Пресс-служба главы Республики Адыгея В Адыгее встречают бизнес-миссию из Италии

Возглавил бизнес-миссию Посол Итальянской Республики в Российской Федерации Паскуале Терраччиано. В состав делегации также вошли вошли первый секретарь торгово-экономического отдела Посольства Италии в Москве Катерина Джильуто, директор московского представительства Агентства по продвижению за рубежом и интернационализации итальянских компаний Пьер Паоло Челестэ, генеральный пчетный консул Италии в ЮФО и СКФО Пьерпаоло Лодиджиани, консульский корреспондент в Волгограде Стефано Росси, а также около 60 предпринимателей, представляющих разные сферы деятельности: сельское хозяйство, здравоохранение, строительство, туризм.

Открыли бизнес-миссию переговоры главы Адыгеи Мурата Кумпилова и Посла Италии в РФ Паскуале Терраччиано. Стороны выразили заинтересованность в укреплении и дальнейшем развитии торгово-экономических и дружеских отношений между Италией и Адыгеей, в реализации ранее достигнутых на Российском инвестиционном форуме в Сочи договоренностей.

«В современной международной конъюнктуре стабильное и взаимовыгодное сотрудничество играет особую роль. Именно это и демонстрирует сегодняшняя бизнес-миссия. Более того, Италия стала для нашего региона одним из стратегических зарубежных партнеров, перспективным международным направлением. Адыгея и в дальнейшем, исходя, прежде всего, из государственных интересов России, нацелена на многоплановое и перспективное сотрудничество с зарубежными партнерами», — отметил Мурат Кумпилов.

Посол Италии в России, в свою очередь, отметил, что Россия и Италия эффективно взаимодействуют по многим направлениям.

«Сегодня наше деловое сотрудничество с Россией мы видим в активизации отношений, переходим от тезиса «Сделано в Италии» на «Сделано с Италией». Поэтому особое внимание уделяем развитию уже действующих проектов. Не случайно бизнес-миссию решено начать с самых перспективных регионов России, с высокой деловой активностью. Именно такой мы считаем Адыгею, которая стала вторым регионом посещения с момента моего назначения», — отметил Паскуале Терраччиано.

Мурат Кумпилов также отметил, что в Адыгеи готовы сотрудничать и предоставлять все условия для привлечения инвестиций, развития бизнеса.

После встречи диалог продолжился в рамках пленарного пленарном и тематических заседаний формата В2В (бизнес бизнесу) — по основным секторам, представляющим инвестиционный интерес для обеих сторон.

В частности, партнерские отношения могут затронуть весь спектр АПК, туристской отрасли, особенно в развитии санаторно-курортного отдыха. Также возможна реализация перспективных проектов в области здравоохранения, в частности, в сфере реабилитации пациентов с презентацией проекта «Лечиться в Италии». Еще одна биржа деловых контактов посвящена теме строительства. Будет рассмотрен опыт Италии в городском благоустройстве, отделке зданий, малых архитектурных формах.

В рамках визита посла в Адыгею запанирована и насыщенная культурно-познавательная программа с посещением Национального музея РА, Северокавказского филиала государственного музея Востока, осмотр экспозиций признанного мастера-ювелира Аси Еутых, мастера народных промыслов Замудина Гучева, природных достопримечательностей региона.