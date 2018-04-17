Москва, 17 апреля, 2018, 13:58 — ИА Регнум. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин хотел бы полететь в космос, но на сегодняшний день это неуместно. Об этом он заявил в интервью телеканалу РБК.

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По его словам, каждый специалист должен заниматься своим делом. Полёты в космос стоят больших денег, поэтому это могут позволить себе только богатые люди, по крайней мере сейчас, уточнил вице-премьер.

«Чем дешевле будут стоить пуски и космический туризм, тем большее количество людей будет этим заниматься, но клоунадой мы заниматься не собираемся», — заявил Рогозин, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

При этом заместитель председателя российского правительства добавил, что с детства мечтает о полете в космос.

В интервью Рогозин также ответил на вопрос о том, кем он себя видит после смены правительства. По его словам, он готов занять должность в новом правительстве, которая ему будет предложена.

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