Москва, 17 апреля, 2018, 13:43 — ИА Регнум. Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Рогозин заявил, что главная проблема госкорпорации Роскосмос заключается в ненадлежащем корпоративном управлении. Об этом чиновник, курирующий космическую отрасль, сказал в эфире телеканала РБК.

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По словам Рогозина, в правительстве РФ звучит критика в адрес государственной корпорации.

«Мы тоже критикуем Роскосмос. Я думаю, самая главная проблема — это организация дела, менеджмент. Но что делать, понятно, и как это сделать, тоже понятно», — сказал он.

Ранее вице-премьер правительства РФ уже заявлял, что ошибки в управлении корпорацией ведут к авариям при запусках космических аппаратов. Добавим, в декабре 2017 года, Рогозин подчеркнул, что руководство Роскосмоса не занимается «омоложением» управленческих кадров.

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Как сообщало ИА REGNUM, 8 января Рогозин заявил, что в России создан специальный оперативный штаб для обеспечения развития оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и исполнения государственного оборонного заказа (ГОЗ) в условиях возможного усиления санкций США против оборонных предприятий страны. Он сказал, что штаб создан в структуре российской коллегии военно-промышленной комиссии (ВПК).

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