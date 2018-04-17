Москва, 17 апреля, 2018, 14:14 — ИА Регнум. Россия присутствует в Сирии не бесплатно, считает политолог Каринэ Геворгян. Об этом она заявила 17 апреля в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя агрессивную политику США в отношении Дамаска.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Орёл

«Нельзя сказать, что мы разоряемся, — отметила политолог. — У нас с Сирией официальный договор, в котором есть и экономическая составляющая. Мы помогаем не бесплатно».

В то же время она отметила, что американский президент Дональд Трамп хочет вынудить Саудовскую Аравию и Израиль оплатить американское присутствие на Ближнем Востоке.

«Трамп обращается к Саудовской Аравии и говорит: «Если вы хотите, чтобы мы тут присутствовали и были гарантами безопасности, тогда платите», — пояснила Геворгян.

В свою очередь, другой участник передачи, доктор юридических наук Евгений Тарло констатировал, что США «считают себя хозяевами мира» и Россия должна приготовиться к очень длительной борьбе.

«Штаты считают, что могут сами решать вопрос, кто может быть президентом в той или другой стране, — сказал Тарло. — Что им нужно в этой Сирии? Им нужна гегемония. Из-за этого они готовы убивать тысячи людей».

Кроме того, он отметил, что есть и экономическая составляющая американского присутствия США в Сирии, а именно желание Штатов построить газопровод из Катара в Европу, чтобы вытеснить РФ с европейского газового рынка.

Напомним, что, как заявил посол Сирии в Венесуэле Халил Битар в интервью Con Amorim, США и их союзники намерены разделить территорию Сирии на несколько независимых государств во главе с различными религиозными группами, чтобы с их помощью контролировать Ближний Восток. По словам дипломата, Сирия представляет интерес для США из-за её геополитического положения и исторического торгового маршрута, который проходит по её территории. Война против неё ведётся с целью разбить арабскую нацию на четыре-пять частей.

Кроме того, посол заявил, что такая ситуация в интересах Израиля, который, по мнению дипломата, оказывает активную помощь террористам, сражающимся с сирийской национальной армией.