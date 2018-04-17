Политика

Будут ли объявлены российские базы в Грузии вне закона?

В то время как Грузия предоставляет транзит силам НАТО, по-прежнему не решена проблема вывода из страны военных баз России, пишет 7 марта газета "Ахали таоба". Это проблема, более других обостряет отношения между Грузией и Россией. В урегулирование этого вопроса, как и других, не внес позитива и визит в Грузию министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. В ходе визита была названы шесть самых проблематичных вопросов, над которыми стороны будут работать на протяжении двух месяцев. Среди них самый важный - вывод баз. Между тем председатель парламента Грузии Нино Бурджанадзе заявила о том, что Тбилиси односторонне начнет процедуру вывода из Грузии российских военных баз. Ведутся переговоры о том, чтобы Евросоюз направил свою миссию для осуществления мониторинга на границе Грузия-Россия. Эту миссию до января осуществляла ОБСЕ, но по настоянию России вынуждена была прекратить мониторинг. На зимней сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Нино Бурджанадзе подняла тему мониторинга. Руководство ОБСЕ признало, что позиция России неконструктивна, и предложило единственное, что может - помочь Грузии в поиске альтернативы мониторинга миссии ОБСЕ, а также организовать специальные тренинги для грузинских пограничников и передать грузинской стороне оснащение, которое использовала ОБСЕ для мониторинга. Когда начнется процедура одностороннего вывода российских баз из Грузии? По словам председателя парламентского комитета международных отношений Котэ Габашвили, по истечении двухмесячного срока (установленного во время визита Лаврова). По мнению члена парламентского большинства Ники Гварамия, это должно было произойти до сих пор, поскольку договориться по этому вопросу с Россией не удастся. Москва за все время не сделала встречных шагов, и не пойдет на это, уверен Гварамия. Поэтому, этот вопрос Грузия должна решить сама. В 1999 году в Стамбуле достигнуто соглашение о выводе российских баз из Грузии, что является правовой предпосылкой этого процесса. "Конечно, реакция России будет очень резкой, но нас поддерживает международное сообщество на всех уровнях - США, страны Европы, международные организации, что и определило нашу активность", - отметил Гварамия. Депутат Давид Зурабишвили считает, что Россия блокирует данный процесс: то называет 15-летний срок (видно, русские пешком собираются покидать Грузии, да и то делать остановки по пути), то требуют миллиарды долларов. "Если российская сторона не пойдет на компромисс, не назовет реальные сроки вывода баз и не будет достигнута конкретная договоренность, то базы России должны быть объявлены вне закона, другого пути у государства не остается", - считает Гварамия. ("Ахали таоба")

Парламент Грузии должен принять постановление об объявлении военных баз России вне закона, но, возможно, рассмотрение данного вопроса будет отложено, пишет 9 марта газета "Хвалиндели дге". На этот раз давление или угрозы России здесь ни при чем - парламентский комитет по обороне и безопасности принял решение рассмотреть вопрос, не получив разрешение ни президента, ни председателя парламента. Когда депутаты под руководством вице-спикера Михаила Мачавариани разрабатывали беспрецедентный проект в связи с российскими базами, первое и второе лица страны находились за рубежом, а по возвращении в страну упрекнули законодателей за нетерпеливость. Как заявила Нино Бурджанадзе, принятие такого постановления сегодня помешает переговорам России и Грузии, и лучше, если решение в связи с российскими базами парламент примет через два месяца. Почти такая же позиция и у президента и, как видно, подготовленный парламентом документ придется на время отложить. А до того вопрос с базами должен быть решен в течение двух месяцев, как договорились стороны во время визита в Грузию министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Но, несмотря на то, что первое и второе лица страны не приветствуют инициативу парламента по этому вопросу, назвать его самодеятельностью законодателей не совсем верно. Президент Саакашвили как бы показал России, что не намерен бесконечно продолжать процесс безуспешных переговоров, и до 1 мая ждет конкретного соглашения. Постановление, оказавшееся в повестке дня "по недоразумению", может быть задействовано только спустя два месяца. Президент Саакашвили надеется, что постановление парламента (если его утвердят), вообще не войдет в силу, и с российской стороной удастся достичь соглашения. Как заявил Саакашвили, он продолжает надеяться, несмотря на то, что его надежды в связи с Россией несколько раз были обмануты. До сих пор Тбилиси приходилось комментировать решения России и постоянно находиться в позиции обороны. На этот раз Тбилиси опережает Москву и устанавливает конкретный срок: если до 1 мая Россия не выведет базы из Грузии, грузинская сторона откажет в выдаче служебных виз военнослужащим. Санкции коснутся и техники, и на Россию будет возложена выплата суммы в пользу бюджета Грузии. Россия пока думает, что не все так сложно. Правда, по Стамбульскому соглашению Россия обязана вывести свои базы из Грузии, но конкретные сроки ликвидации Батумской и Ахалкалакской баз в международном документе не указаны. Срок должен быть определен двусторонним соглашением. Соответственно, у Кремля остается возможность манипулировать документом, хотя отношения с Грузией для него важнее сохранения амортизированных баз. Как известно, Москва требует, чтобы в специальном пункте российско-грузинского рамочного договора Грузия отказалась от размещения на своей территории баз третьей страны. Саакашвили, правда, не собирается вписывать это обязательство в договор, но официально заявляет, что на территории Грузии баз иностранных государств не будет. Если же Россия проявит особое упрямство, то в таком случае Грузия может и нарушить это условие. В Москве очень скупо откликнулись на инициативу парламента Грузии. Кремль пытается максимально затянуть процесс вывода баз, хотя в условиях давления Запада особого выбора у Москвы нет. Для Москвы важно, насколько выгодно она поторгуется в этом вопросе и что получит взамен баз. Но не исключено и то, что военные базы Москва использует для военно-политических провокаций. В этой "сфере" Кремль и его военные базы все еще являются конкурентоспособными. ("Хвалиндели дге")

Потеря Кавказа грозит России развалом

С учетом опыта Азербайджана и стран Прибалтики, парламент Грузии подготовил постановление, которое обязывает исполнительную власть провести мероприятия, блокирующие российские базы, пишет 9-10 марта газета "Версиа". Как неоднократно заявлял президент Саакашвили, российские базы должны быть выведены. Продолжая тему, газета пишет, "Грузия - суверенная страна, и ни у кого нет права иметь свои базы на ее территории. Президент надеется, что через полтора месяца будет достигнуто соглашение с Россией. Грузинская сторона оправдывает решительные шаги тем, что в последнее время Россия пытается обновить существующие на территории Грузии военные базы. Вместо вывода из страны вооружения, Россия распределяет его на Батумскую и Ахалкалакскую базы". Законодатели заявляют, что налицо попытки России, привести в максимальную готовность размещенные на территории Грузии вооружение и технику, то есть провести оптимизацию баз. Тема вывода российских военных баз стала актуальной на фоне того, что грузинская сторона предоставила военным силам НАТО право на свободное перемещение по территории страны. Такое решение Грузии беспокоит Россию. Она не хочет выводить свои базы, так как знает, что пока здесь стоит хотя бы один русский солдат, американцы не смогут "свободно разбить палатки". Россия не хочет закрывать не только Батумскую и Ахалкалакскую базы, но и Гудаутскую, пользуясь тем, что она размещена на неконтролируемой территории. Россия не забывает, что вывела свои войска из Германии и других соцстран совершенно неподготовленной. В результате Россия потеряла контроль в Восточной Европе, и это ускорило развал СССР. Сегодня Россия опасается, что с выводом баз из Кавказа возникнут проблемы в самой РФ. Пока Путину еще удается сохранять твердость, но не исключено, что потеря позиций на Кавказе приведет к печальным последствиям. Россия прекрасно знает собственные возможности и слабые точки. Согласно "Версиа", на сегодня самым слабым местом является Северный Кавказ, который не исчерпывается только Чечней, и который настроен довольно антирусски. Правда, Северный Кавказ составляет всего три процента территории всей России, но в экономическом и военно-политическом смысле он имеет большое значение для единства Российской империи. Потеря Кавказа грозит России развалом. Кстати, международные эксперты не исключают, что скоро границы Российского государства могут выйти и с Урала. Россия именно военными базами препятствует вхождению на Южный Кавказ американцев. США интенсивно работают над созданием из соседних России стран проамериканской дуги. Страны Восточной Европы, ставшие членами НАТО, затем идут Грузия и Азербайджан, потом уже страны Центральной Азии, а дальше - Южная Корея, Япония и, наконец, Аляска, где есть военная база США. Россия все это видит, поэтому всячески старается прорвать эту дугу в сравнительно слабых местах. Сегодня таким местом считают Грузию, поэтому пытаются сохранить здесь свою военную машину как можно дольше. Но ситуация уже созрела, и завтра Россия будет вынуждена вывести из Грузии свое вооружение. Если она сама не примет такого решения, ее заставят принять. ("Версиа")

Парламент Грузии единогласен - российские базы должны быть выведены

Десятого марта парламент Грузии единогласно - 158 голосами - принял постановление "О российских военных базах, дислоцированных в Грузии", пишет 11 марта газета "24 саати". Как отмечается в постановлении парламента, из-за неконструктивного подхода России до сих пор не выполняются обязательства по Стамбульскому саммиту. Вместе с тем российские военные базы не имеют никакого юридического статуса для нахождения на территории Грузии. На основании достигнутого в процессе переговоров соглашения, они должны функционировать в режиме вывода, с учетом чего недопустимо сохранение боеспособности баз, проведение военных учений, ротаций личного состава и т.д. Согласно постановлению, необходимо потребовать от властей России вывести из Грузии военные базы до 1 января 2006 года. В случае если до 15 мая 2005 года не удастся достичь с российской стороной соглашения по конкретным, разумным и приемлемым для грузинской стороны срокам вывода баз, исполнительной власти Грузии поручается в предусмотренных законом рамках принять соответствующие меры в отношении этих баз. В частности, МИД Грузии должен приостановить выдачу въездных виз для российских военных; Министерство финансов Грузии должно установить задолженность российских баз и объектов на территории Грузии и эта задолженность должна быть расценена в качестве госдолга России Грузии. Министерствам обороны и внутренних дел поручается разработать специальный режим передвижения по территории Грузии личного состава российских вооруженных сил, техники, вооружения и принадлежащих им грузов, а также осуществить контроль над ними. Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов должно подсчитать и оценить экологический ущерб, нанесенный деятельностью российских военных баз. Как отмечается в постановлении, необходимо оповестить международное сообщество о политическом решении властей Грузии по российским базам. Парламент Грузии убежден, что вывод с территории Грузии российских военных баз будет содействовать утверждению безопасности и стабильности в регион так же, как и оздоровлению и нормализации грузино-российских отношений. Как заявляют представители парламентского большинства, они будут последовательны, не отступят и возьмут под жесткий контроль выполнение каждого пункта постановления. Именно по этой причине в последний момент в постановление вошел пункт, согласно которому, правительство в трехнедельный срок должно представить в законодательный орган информацию о положении по выполнению постановления. Депутаты придают принятому документу огромное значение. Постановление о выводе баз России единодушно поддержала и оппозиция. Более того, фракции "Консерваторы" и "Права оппозиция" требовали добавить в документ дополнительный ультиматум о выводе российских миротворческих сил из Абхазии и Южной Осетии. По словам Кобы Давиташвили, миротворцы не служат утверждению мира, Россия в этих конфликтах - одна из заинтересованных сторон. Но председатель парламентского комитета по обороне и безопасности Гиви Таргамадзе "дал слово" оппозиции, что в ближайшее время комитет начнет работать над этим вопросом. А председатель парламентского комитета по внешним связям Котэ Габашвили открыл одну "тайну". Оказывается, в законодательной власти Грузии в течение всего дня ждали со стороны России сообщения, которое подтвердило бы конструктивность официальной Москвы, и тогда депутаты "передумали бы" принимать резкое постановление. Но со стороны высокопоставленных чиновников России ничего, кроме заявлений с примесью угроз не последовало. Хотя Габашвили считает, что до некоторых в России все-таки дошло что-то, и они уже называют более реальные сроки вывода баз. Если раньше на это в Москве требовали 11 лет, то сейчас называют три-четыре года. Единственно, что не смог объяснить Габашвили, почему, если 30 тысяч сирийских военнослужащих маршем уходят из Ливана, России никак "не удается" вывести из Грузии в несколько раз меньшее количество своих военнослужащих. ("24 саати")

Базы в Грузии: Россия явно тянет время

Согласно Стамбульскому заявлению, говорится в постановлении грузинского парламента, Российская Федерация взяла на себя международное обязательство до июля 2001 года ликвидировать свои базы в Вазиани и в Гудаута, пишет 11 марта газета "Свободная Грузия". Сроки функционирования баз в Ахалкалаки и Батуми должны были завершиться в течение 2000 года. До сих пор состоялось восемь раундов грузино-российских переговоров по военным вопросам. Россия лишь частично выполнила свои обязательства по ликвидации баз в Вазиани и Гудаута. Была ликвидирована база в Вазиани, а из базы в Гудаута была выведена только та техника и вооружение, которые были ограничены договором. Несмотря на это, российская сторона объявляет Гудаутскую базу закрытой, хотя там и сегодня остается до 300 военнослужащих. Из-за неконструктивного подхода российской стороны, считают грузинские депутаты, до сих пор не удается провести инспекцию базы, которая подтвердила бы факт ее закрытия. Наличие военнослужащих на базе подразумевает, что база не является закрытой, что неоднократно заявлено грузинской стороной в Вене на заседаниях совместной консультативной группы, это мнение было разделено большинством представленных в ОБСЕ государств. Что касается баз в Батуми и Ахалкалаки, грузинская сторона представила несколько вариантов закрытия баз с компромиссными предложениями. Несмотря на то, что между сторонами существует соглашение по основным принципам вывода баз, российская сторона требует абсурдные сроки для вывода 3-тысячного персонала - 11-15 лет и т.д. Россия явно применяет тактику затягивания времени. Для этого Россия два-три раза в год проводит переговоры на уровне экспертов, чтобы на заседании консультативной группы в Вене международное сообщество увидело, что переговорный процесс якобы не прерывался. Российская сторона пытается возобновить и реанимировать деятельность военных баз на территории Грузии, в частности, осуществляется перераспределение техники и вооружения, которые следовало бы вывести из Грузии, между базами в Батуми и Ахалкалаки, а также военными объектами в Тбилисском гарнизоне. Также налицо попытка российской стороны провести оптимизацию баз, а также увеличить персонал военных баз в Батуми и Ахалкалаки. Несмотря на многочисленные запреты с грузинской стороны, на территории Грузии проводятся боевые учения на полигонах, находящихся во временном распоряжении России. Кроме того, так называемая Группа российских войск в Закавказье игнорирует грузинское законодательство. В частности, несмотря на то, что у ГРВЗ нет никакого правового статуса на территории Грузии и, соответственно, у находящихся в ее распоряжении объектов нет права на осуществление коммерческой деятельности, российские военные объекты, расположенные в Грузии, занимаются ею. Как отметил представитель парламентского большинства Гига Бокерия: "У нас есть полтора месяца, в течение которого мы с россиянами условились договориться о конкретных вопросах. По истечении этого срока вопрос вывода баз с территории Грузии будет решен окончательно". По словам представителя фракции "Правая оппозиция" Ираклия Иашвили, если в ближайшее время Россия и Грузия не договорятся о выводе баз, парламент объявит их вне закона и поставит вопрос их блокады. Хотя Иашвили не возлагает особых надежд на положительную реакцию российской стороны, считая, что она любыми способами попытается затянуть процесс вывода. Как отметил пресс-спикер президента Грузии Гела Чарквиани, грузинская сторона считает, что переговоры по выводу баз завершатся в мае, после чего будет сделано официальное заявление о сроках вывода баз. "Постановление парламента Грузии не осложнит грузино-российских отношений. У нас есть положительные сигналы о том, что российская сторона готова к переговорам на взаимоприемлемых для обеих сторон условиях", - отметил Чарквиани. ("Свободная Грузия")

Раздражение Кремля вызвала инициатива объявить российские военные базы в Грузии вне закона, пишет 12 марта газета "Резонанси". Хотя для России это не новость. Еще месяц назад посетившую Грузию российскую делегацию предупредили, что власть Грузия будет вынуждена объявить базы вне закона. Российские базы и без того находятся на территории Грузии без какого-либо юридического обоснования. Ясно, что российская сторона прекрасно это знает. По словам Вахтанга Хмаладзе, никакого договора не существует, кроме фактического положения, что база реально существует. То же говорит и политолог Паата Закареишвили, считающий, что Россия просто тянет время - явно бессовестно, некорректно и недипломатично, хотя, подписав соглашение о выводе баз, она признала, что должна их вывести. В то же время из России делают акцент на компенсации, тогда как, по словам военного эксперта Кахи Кацитадзе, присутствие баз на территории Грузии незаконно, вследствие чего выплату определенной компенсации, по правилу, должна требовать грузинская сторона. Помимо всего, на протяжении лет базы другой страны находились на территории Грузии вопреки ее желанию. По мнению эксперта, требование Россией компенсации - еще один метод для того, чтобы затянуть их присутствие в Грузии на неопределенный срок. К тому же, речь идет о сравнительно небольшом количестве военнослужащих, среди которых абсолютное большинство составляют местные граждане. По словам Кацитадзе, присутствие баз одной страны на территории другой происходит путем заключения двустороннего договора. В нашем случае говорить о выплате суммы другой стране за вывод баз, это с точки зрения международной практики - комедия. К тому же, все эти годы Россия не платила никакие суммы за пребывание ее баз в Грузии. Однако Паата Закареишвили считает, что в данном случае вопрос не столько юридический, сколько политический. "И если мы хотим, чтобы Россия вывела свои базы, то должны быть готовы ко всему: и к мерам с ее стороны, и к выплате суммы. Но как бы трудно практически это ни было, мы должны добиться вывода баз. Надо все подсчитать - во что обходится вывод техники, обеспечение военнослужащих квартирами, и выплатить реальную сумму", - считает Закареишвили. Он не исключает помощи стран, заинтересованных в выводе из Грузии российских военных баз. ("Резонанси") Мнение

Широкая автономия - абсурд

Во время визита за рубеж президент Грузии снова уделил внимание вопросам широкой автономии для Южной Осетии, пишет 7 марта газета "Ахали таоба". Что означает предоставление широких автономных прав? Политолог Рамаз Климиашвили считает это выражение абсурдным. По его словам, о широкой автономии часто говорил и Шеварднадзе, но не объяснял, что это такое. Климиашвили всегда заявлял, что нельзя изъясняться такими ребусами. "Когда прежний президент говорил - "дам широкую автономию" и это повторяет нынешний президент, надо помнить, что это решать парламенту, который должен принять и утвердить органический закон, тогда весь мир нас поддержит, а потом пусть русские и абхазы ломают голову, нравиться им это или нет. Непонятно, о чем заявляет президент, но для этого в стране существует парламент, чтобы установить - что будет предоставлено тому или иному региону. Главное зафиксировать автономный субъект в Конституции. Почему это не делается? Возможно, власть ведет торговлю вокруг этого вопроса. Сегодня президент посетил автономию в Италии и хочет учесть их опыт, но мы, политологи, детально знаем, в какой стране, какая автономия должна быть, и если президента это интересует, пусть посоветуется с нами, а не разъезжает по миру", - заявил Климиашвили. Между тем, политолог отказался от предложения войти в число советников президента. Почему? Потому, что президент - не тот человек, который учитывает чье-либо мнение. Совет советников президента - абсолютная фикция, президент все решает сам, говорит Климиашвили. А если бы Климиашвили был советником президента, что бы он посоветовал? По словам политолога, чтобы парламент принял закон об автономиях: первое - надо начать восстановление юрисдикции. "Пока не будет закона, у нас потихоньку отберут Абхазию. Абхазы и осетины пользуются тем, что в Конституции Грузии не зафиксированы автономные единицы. У абхазов и осетин хорошие советчики, к которым прислушиваются. У нас тоже есть советники в лице международных организаций, но мы их не слушаем", - считает политолог. Что касается вопроса вывода российских военных баз, то не произойдет ли их замена на американские базы? По словам Климиашвили, президент заявил в парламенте, что в нашей стране не будет баз зарубежных стран. Но есть люди, распространяющие слухи о размещении в будущем в Грузии американских баз. Почему? Это люди, которые препятствуют выводу российских баз. Сегодня российские базы в Грузии - лишь символ, на Батумской базе в основном грузины. По мнению политолога, в этом вопросе нужен умный подход, а не на уровне лозунгов. Что касается Ахалцихе, то там база для местного населения - единственная возможность заработать. Власть вообще не уделяет внимания этому региону: там никто не знает грузинский язык, население оторвано от Грузии. Поэтому сначала власть должна обратить внимание на население Ахалцихе и экономическое развитие региона, а потом выводить базы, иначе регион превратится в сепаратистский, считает Климиашвили. Относительно Гудаутской базы политолог считает, что главное не база, а то, что российские миротворцы стоят на Ингури, и никто не говорит о том, почему они там стоят, и почему Ингури превратился в границу Грузии и России. В первую очередь надо урегулировать этот вопрос, считает политолог. Российские миротворцы стоят в Цаленджиха, и никто не выступает против этого. Кстати, российские миротворцы на Ингури беспокоили Саакашвили, когда он был председателем юридического комитета парламента, но тогда Шеварднадзе сказал, чтобы не касались вопроса миротворцев на Ингури. Вместе с тем миротворцы препятствуют урегулированию конфликта, и выполняют отрицательную роль в зоне конфликта и на границе Ингури, говорит политолог. ("Ахали таоба")

Члены правительства не должны уподобляться музыкантам басни Крылова

Рыночные принципы подразумевают соперничество противостоящих сторон, пишет 9-10 марта газета "Версиа". Если в условиях рыночной экономики одна сторона настолько сильна, что в ее тени не видно другой, это не есть рыночная экономика, и мобилизация сил не происходит: сильная сторона и так победит, считает ученый Демур Кахурашвили. В таких случаях сильный не использует максимум своих возможностей и "рекорд не устанавливается", т.е. общество не продвигается вперед. "Это касается всех сфер деятельности. Так, конкуренция в политике рождает чувство ответственности. А победа с результатом 95% голосов избирателей - это не успех, а катастрофа", - отметил он. Ученый считает, что конкурентные условия должно создать общество, точнее, его состоятельная часть - бизнес, поскольку капитал, финансы и другие рычаги управления в его руках. Человечество давно поняло, что от революций выгода только нуворишам, а стабильный бизнес возможен только в стабильной стране. Хотите сохранить имущество? Создайте условия его защиты! Как пишет газета, в Грузии множество политических партий, которые отличаются друг от друга только названием. Чем отличается "Национальное движение" от большевиков? Непрогнозируемые "националы" объединились с непрогнозируемыми "демократами" и спустя год после прихода к власти не смогли создать какую-либо экономическую программу - точно так же, как большевики через год после Октябрьской революции. А мощная оппозиция никак не появляется. Она словно отражение власти. С чего же народу поддерживать это отражение, отмечает издание. В позапрошлом году при поддержке Саакашвили снова появился на политической арене соратник Звиада Гамсахурдиа, работающий в Америке экономист Гия Маисашвили. В прошлом году была издана его брошюра об экономической программе. Общественность могла бы подумать о поддержке такой программы, но сейчас Маисашвили снова в эмиграции. А что получится из поставляемых из-за океана лозунгов, задается вопросом газета. Искусственно создать оппозицию призывами невозможно. Бизнес должен понять, что если победит клановый монополизм, то страна вернется к однопартийному, с националистическим оттенком социализму. Члены действующего правительства не должны уподобляться музыкантам басни Крылова - так мелодии не сыграют. Для возрождения экономики необходимы отраслевые профессионалы: нельзя, чтобы энергетикой руководил гинеколог, промышленностью - музыкант, сельским хозяйством - филолог, только потому, что они являются членами "Национального движения". Стране необходима программа экономического развития, которую должны разработать и осуществить профессионалы, пишет издание. По мнению Демура Кахурашвили, со стороны общественности достойна поддержки лишь та партия, которая обнаружит реальные возможности для достижения экономических целей. "На нашем интеллектуальном фронте (в университетах, НИИ, на предприятиях, в деловых кругах) много политически и экономически образованных специалистов, которые готовы работать вместе с властью, если им дадут возможность трудиться. Но разве ищет их какая-нибудь партия?.. Нет! Многократно прокрученная в правительстве карусель свидетельствует о том, что для власти никакого значения не имеет специальное образование, знания, профессионализм", - отмечает Кахурашвили. Власть преподает низшим звеньям негодный урок дилетантского управления. И как следствие, государственные должности заполняются "универсальными" дилетантами с партийными мандатами. Задумывался ли президент, к каким последствиям это приведет? ("Версиа")

Оппозиция и власть

Победа Лейбористов неизбежна...если не будет фальсификаций

Если верить лейбористам и результатам проведенного ими социологического исследования, грузинское общество уговаривает уже лейбористов устроить революцию, пишет 8-9 марта газета "Алиа". Самой большой из допускаемых нынешней властью ошибок, по мнению члена Лейбористской партии Джонди Багатурия, является то, что ее вообще не интересует развитие страны, судьба людей, и она думает лишь о собственном благополучии и времяпрепровождении. Он считает, что сначала власть должна была позаботиться о создании рабочих мест, задействовать предприятия, а затем уже предпринимать радикальные шаги. А сегодня оставшиеся ни с чем люди смотрят, как развлекается, разъезжает власть с огромной свитой за счет бюджета. "У страны есть повод пировать? Страна погибнет, если не создать условия для развития экономики. Малый и средний бизнес полностью надо освободить от налогов, оставив максимум один какой-либо фиксированный налог", - считает Багатурия. "Необходимо развивать местное производство, защитить внутренний рынок, чтобы грузинское производство могло встать на ноги, но наша власть вообще об этом не думает", - заявил Багатурия. "Кроме того, должен быть защищен рынок труда: надо запретить в законодательном порядке приток рабочей силы из Турции, Австралии и т.д., что у нас своей не хватает? Когда в стране высока безработица, люди истосковались по работе, в страну приходят компании, которые привозят своих рабочих. Где гарантия, что придя к власти, лейбористы выполнят эти обещание: ведь нынешняя власть, будучи в оппозиции все это уже обещала", - отметил он. Как заявляет Багатурия, гарантия в том, что до сих пор делала Лейбористская партия, которая никогда не обманывала народ. "Мы выиграли не один судебный процесс во благо народа, и сегодня напрямую от людей исходит заказ - свергнуть эту власть, о чем свидетельствуют итоги социсследования", - заявил он. Но лейбористы против революции: это преступное гнездо надо уничтожить мирными, конституционными методами. С этой целью лейбористы начинают сотрудничать со всеми оппозиционными партиями, чтобы процессы развивались в конституционных рамках, без всяких революций, путем досрочных выборов. Вопрос: победит ли оппозиция на досрочных выборах? По словам Багатурия, есть все условия для того, чтобы победила оппозиция. Согласно социсследованию, на первом месте Лейбористская партия - 24,6%, у "Нацдвижения" - 12,4%. "Если не будет фальсификации, наша победа неизбежна. А в случае фальсификации, смена власти произойдет методом, аналогичным предыдущему", - говорит Багатурия, отмечая, что если у власти хватает ума, она не должна идти на фальсификацию. ("Алиа")

Абхазия

Напрасно надеяться на международных наблюдателей. Об Абхазии никто не помнит

Командир партизанского движения "Белый легион" Зураб Самушия дает оценку ситуации в Абхазии и политике власти в абхазском вопросе, пишет 7 марта газета "Ахали таоба". По мнению Самушия, недавнее покушение на премьера Александра Анкваба, в связи с которым появилось несколько версий, было организовано Владиславом Ардзинба и его кланом. Согласно Самушия, Ардзинба и раньше делал попытку физически ликвидировать Анкваба. "Это было при окончании боевых действий в Абхазии, когда Анкваб еще был министром ВН Абхазии. Тогда Ардзинба подослал к нему наемных убийц, которые привезли Анкваба на кладбище и собирались расстрелять. Анкваб снял с руки часы, протянул наемникам и предложил им пятиминутные переговоры. Неизвестно, о чем говорил Анкваб, но беседа продолжалась десять минут, после чего убийцы возвратили ему часы и заявили: "мы тебя не видели, иди, спасайся". Почему Ардзинба хотел убрать Анкваба, задается вопросом газета. Анкваб был единственным, кто выступил против убийства Жиули Шартава. Ардзинба не устраивало разглашение обстоятельств убийства Шартава и раньше, и не хочет он этого и сегодня. Общество по сей день не знает подробностей смерти Шартава, его жестоко замучили. И не потому, что он был грузином, а потому, что Ардзинба хотел, чтобы Шартава подписал один документ. После падения Сухуми, Шартава и его окружение не покинули город. Абхазы, взяв город, арестовали их, усадили в машину и повезли в Гудаута. Но их интересовал только Шартава, поэтому остальных расстреляли у Эшерского моста, а Шартава привезли в Гудаута и представили документ - об объявлении Грузией капитуляции. Они требовали, чтобы Шартава в обмен на жизнь подписал этот документ. Шартава отказался. Тогда его жестоко пытали и убили. Он погиб как национальный герой Грузии. Тогда Анкваб заявлял, что нельзя убивать Шартава, это может вызвать скандал международного уровня. И именно в эти дни Ардзтнба решил убрать Анкваба", - говорит Зураб Самушия. По его словам, вряд ли к недавнему покушению на Анкваба причастен Рауль Хаджимба. Хотя он и не питает симпатии к Анквабу, но причин на то, чтобы устраивать нападение на Анкваба у него нет, считает Самушия. Что касается нового правительства Абхазии, в частности назначения на пост министра обороны Султана Сосланиева, "то наша власть должна дать жесткую оценку этому", заявил Самушия, который признает, что Сосланиев профессионал, прошедший военную школу России, сражавшийся в Афганистане, а сейчас он с энтузиазмом взялся за дело и начал подготовку абхазских резервистов. "Понятно, что мы не признаем ни независимости Абхазии, ни ее правительства, но это не значит, что надо на все закрывать глаза. В этом слабость власти Грузии как старой, так и новой. Если бы наша власть не была слабой, то объявила бы чрезвычайное положение в стране. Но по Конституции, в случае объявления чрезвычайного положения никакие выборы в стране не проводятся. Абхазия потеряна, а в Грузии никто не помнит, который раз в стране уже проводятся парламентские и президентские выборы", - отмечает Самушия. По его мнению, "если мы хотим чего-то добиться, то должны дать оценку тому, что произошло в Абхазии". "От этого уклонялась прежняя власть, не делает оценок, к моему удивлению, и нынешняя власть", отметил Самушия, который хотел бы побеседовать с теми людьми, которые вели переговоры с абхазами и потом заявляли, что сделали шаг вперед. "Напрасно мы надеемся на международных наблюдателей, ничего сделанного ими не видать. Об Абхазии никто не помнит", - считает Самушия. ("Ахали таоба")

Багапш не хочет ехать в Москву на фоне противостояния c Хаджимба

Взаимоотношения между Сергеем Багапш и Раулем Хаджимба обостряются, пишет 10 марта газета "Свободная Грузия". Визит в Москву лидера Абхазии, который должен был начаться 9 марта, отложен на неопределенный срок. В аппарате президента непризнанной республики причин отсрочки визита не называют. По распространенной информации, визит был отложен из-за противостояния в правительстве Абхазии, в частности, из-за обострения взаимоотношений между Сергеем Багапш и Раулем Хаджимба. По сведениям хорошо информированного источника, Сергей Багапш не хочет ехать в Москву на фоне такого противостояния. Как известно, несколько недель назад Рауль Хаджимба заявил, что Багапш не назначает на посты в правительстве представленных им кандидатов, несмотря на то, что по соглашению, достигнутому перед выборами, 40% членов кабинета министров должны быть укомплектованы представителями команды вице-президента. ("Свободная Грузия")

По просьбе командующего российскими миротворческими силами в зоне грузино-абхазского конфликта генерала Евтеева уже второй раз откладывается еженедельная четырехсторонняя встреча в Чубурхинджи, пишет 9-10 марта газета "Версиа". Причиной переноса заседания генерал Евтеев называет необходимость вывода из Чубурхинджи расположенных там так называемых "абхазских таможенников". По его словам, командование российскими миротворческими силами отказывается принимать участие во встрече в Чубурхинджи до тех пор, пока существующая в Гальском районе зона безопасности не будет освобождена от действующих там абхазских вооруженных формирований. В последнее время ситуация между российскими миротворцами и абхазской стороной обострилась после происшествия в контролируемом абхазской стороной селе Цебельда у въезда в Кодорское ущелье. 1 марта абхазские таможенники открыли огонь по автомобилю российских миротворцев, которые помогали проживающей в Кодорском ущелье семье Гурчиани перевозить тело погибшего родственника. Его собирались похоронить в Зугдиди, но не могли вывезти из Кодорского ущелья из-за нелетной погоды. При проезде через контролируемую абхазами территорию автомобиль российских миротворцев был обстрелян, после чего двое находившихся в нем российских военнослужащих - солдат и офицер были жестоко избиты. ("Версиа")

Цхинвальский регион

На днях в Цхинвали состоялась встреча грузинских и осетинских комбатантов, на которой ветераны войны договорились о сотрудничестве, пишет 7 марта газета "Алиа". Во встрече приняли участие представители Координационного совета грузинских неправительственных организаций ветеранов и инвалидов и действующей в Южной Осетии НПО "Экс-комбатанты". Как заявил председатель комбатантов Южной Осетии Тимур Цховребов, люди, собственными глазами видевшие все ужасы войны, считают, что восстановление доверия между двумя народами вполне возможно. По словам Цховребова, налаживанию отношений двух народов препятствуют те политики, которые являются сторонниками войны и которые делали деньги на крови людей, но восстановить доверие и урегулировать грузино-осетинский конфликт можно с использованием потенциала грузинских и осетинских комбатантов. По словам представителя Координационного совета неправительственных организаций ветеранов и инвалидов Гиги Арвеладзе, первая же встреча грузинских и осетинских комбатантов прошла в конструктивной обстановке, и ее участники "договорились о конкретных действиях по восстановлению доверия между сторонами и началу мирного строительства". Как отметил Гиви Арвеладзе, комбатанты договорились о создании совместных групп и проведении специальных тренингов по сближению ветеранов. Арвеладзе отметил, что встреча уверила его, что в скором будущем грузинские и осетинские ветераны примут участие в совместных социальных программах и мероприятиях, направленных на сближение сторон, внося свою лепту в урегулирование конфликта. До этого осетинские и грузинские комбатанты встречались на форумах в Москве, Тбилиси, Ереване, Баку и селении Авневи. На большинстве этих встреч принимали участие комбатанты из закавказских стран - как признанных, так и непризнанных. Вместе с тем, грузинские и осетинские комбатанты обратились к политикам с призывом к мирному урегулированию грузино-осетинского конфликта. В обращении комбатантов говорится, что для ветеранов войны неприемлемо военное урегулирование конфликтов, и выражается готовность к проведению среди населения, в особенности, среди молодежи, разъяснительной работы о недопустимости военных действий и необходимости мирного строительства в регионе. По словам члена Координационного совета грузинских неправительственных организаций ветеранов и инвалидов, председателя союза "Деметре Тавдадебули" Мананы Мебукия, о конкретных проектах сотрудничества грузинские и осетинские ветераны договорятся на запланированной в Цхинвали в конце марта встрече. ("Алиа")

Экономика

После остановки ИнгуриГЭС на реабилитацию, импорт электроэнергии из России будет продолжен, пишет 7 марта газета "Ахали таоба". Владелец "ТЭЛАСИ" РАО "ЕЭС" и правительство Грузии договорились о стратегическом плане будущего сотрудничества. Как заявил начальник службы "ТЭЛАСИ" по связям с общественностью Валерий Панцулая, в рамках рабочего визита в Грузию заместителя председателя правления РАО "ЕЭС" Андрея Раппопорта достигнуто соглашение, согласно которому, после остановки ИнгуриГЭС импорт электроэнергии из России продолжится. Кроме того, будет работать 9-й энергоблок, который обычно по завершении зимнего сезона традиционно отключался. Также рассматриваются вопросы строительства новой линии передач высокого напряжения, участия РАО "ЕЭС" в процессе реабилитации ИнгуриГЭС, оформления прямых контрактов между "ТЭЛАСИ" и объектами генерации. Во время визита Андрея Раппопорта в Тбилиси стало также известно, что на должности генерального директора "ТЭЛАСИ" Дангираса Микалаюнаса сменит Андрей Капля. ("Ахали таоба")

Энергообъекты Грузии будут приватизированы через 1,5 года

Правительство Грузии заверило обеспокоенных поспешной приватизацией доноров, что не продаст энергообъекты раньше чем через 15-18 месяцев, пишет 9 марта газета "Хвалиндели дге". Неожиданное заявление Кахи Бендукидзе, касающееся срочной продажи активов Объединенной дистрибьюторской компании и гидроэлектростанций Имерети, взволновало международных доноров. Правительство Грузии склонило доноров на продолжение финансирования энергетического сектора. Представители немецкого KfW, Европейского банка реконструкции и развития, Агентства развития США добились от премьер-министра Зураба Ногаидели обещания отсрочить приватизацию. Соответственно, названные на днях министром энергетики Никой Гилаури 4 месяца будет продлены до 15-18 месяцев. Доноры потребовали от премьера гарантии после "приватизационных сюрпризов" Кахи Бендукидзе. Как заявил после проведенной у премьера встречи Ника Гилаури, доноры продолжат работу в Грузии в обычном режиме. По его словам, цель доноров - содействие процессу приватизации в Грузии и они все для этого сделают. На прошлой неделе на правительственном заседании Бендукидзе сделал заявления о выносе на приватизацию энергообъектов. Революционный проект госминистра предусматривает реформу энергосектора, которая должна начаться с приватизации Объединенной дистрибьюторской компании. По плану Бендукидзе, компания должна быть разделена на две части - западную и восточную, и их владельцы должны выявиться в кратчайший срок. Информация о продаже активов компании оказалась неожиданной для ее владельцев. Обеспокоенные "сюрпризами" госминистра они заявили, что из-за поспешной приватизации под вопросом может оказаться и финансирование энергосектора Грузии в объеме 40 миллионов долларов по программе "Милениум Иксчеиндж Экаунт". Доноры потребовали объяснений от министра энергетики. Нике Гилаури пришлось успокоить доноров и заверить их, что Грузия пока не планирует приватизацию энергообъектов, и Бендукидзе лишь предложил инвесторам активы Объединенной дистрибьюторской компании. Но доноров не удовлетворили гарантии, обещанные Гилаури - только 4-месячная отсрочки. И на встрече с премьер-министром они потребовали более твердых гарантий. Правительству Грузии пришлось "аннулировать" сделанное Бендукидзе "необдуманное" заявление и пойти на уступки. Пока американский менеджмент будет в Грузии, приватизация Объединенной дистрибьюторской компании не произойдет. По этой же причине отсрочена и приватизация ГЭС Имерети, реабилитация которых должна быть осуществлена в рамках "Программы Милениума". Как видно, Бендукидзе на время должен отказаться от "агрессивной" приватизации. Соответственно, его энергореволюция задерживается на полтора года. Как заявил Ника Гилаури, после реабилитации Объединенная дистрибьюторская компания станет более привлекательной, и будет стоить гораздо дороже. ("Хвалиндели дге")

Общество

Полиция задержала подозреваемую в торговле новорожденными гражданку Израиля Белу Датикашвили, 1967 года рождения, пишет 8-9 марта газета "Алиа". Вместе с ней задержана гражданка Грузии Кристина Чалоян, которой предъявлено обвинение в продаже новорожденного. По имеющейся информации, Чалоян продала новорожденного Датикашвили за 600 долларов, причем имени отца она не знает. Месяц назад девочку, которую Датикашвили, предположительно, должна была вывезти за границу, правоохранители поместили в Дом новорожденных, где ее зовут "незнакомкой без маски". Как отмечает заместитель директора Дома новорожденных Миранда Адеишвили, Давиташвили заявляет, что она удочерила ребенка, однако правоохранители подозревают, что гражданка Израиля намеревалась вывезти ребенка за границу и продать. Это подозрение подкрепляется заявлением самой Датикашвили. По словам представителя управления по борьбе с трефикингом Ираклия Липартелиани, как заявила сама Датикашвили, в Израиль привозят детей из Европы, которые стоят, минимум, 30-40 тысяч долларов. Правоохранители выяснили, что при рождении ребенка в Аспиндзском роддоме Датикашвили сделала фальшивую справку. В случае подтверждения обвинения обеим женщинам грозит лишение свободы сроком на 8 лет. Вчера полиция задержала еще трех женщин, подозреваемых в торговле детьми. Жительницы Кутаиси Диана Ковзадзе, Луара Оболадзе и Заира Арвеладзе занимались своим промыслом с помощью сообщников из Ланчхутского и Кутаисского родильных домов. ("Алиа")