Лондон, 17 апреля, 2018, 13:29 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что она глубоко сожаление в связи с ролью Лондона в криминализации однополых отношений в бывших колониях, подчеркнув, что они «были неправильными тогда, являются они неверными и сейчас», сообщает британское агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Тереза Мэй

С таким заявлением глава британского правительства выступила на встрече Содружества наций.

«По всему миру дискриминационные законы, принятые многие годы назад, по-прежнему влияют на жизни многих людей, превращая однополые отношения в преступления и не обеспечивая защиты женщинам и девочкам», — отметила Мэй.

«Мне слишком хорошо известно, что эти законы часто принимались в моей собственной стране, они были неправильными тогда, они являются неправильными и сейчас», — подчеркнула она.

Ранее главы ряд активистов подали петицию, призывающую Соединенное Королевство извиниться за законы времен колониализма, в рамках которых в 37 из 53 стран-членов содружества однополые отношения признавались преступлением, а наказание за них в некоторых колониях предусматривало смертную казнь.

«Как премьер-министр Великобритании, я глубоко сожалею о том, что эти законы принимались, а их наследие дискриминации и насилия и даже смерти существует и по сей день», — добавила Мэй.

Напомним, в Содружество наций входит 53 государства — почти все её бывшие доминионы, колонии и протектораты. Его членами также являются Мозамбик, Руанда, Намибия и Камерун.