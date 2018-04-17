Вильнюс, 17 апреля, 2018, 13:23 — ИА Регнум. Глава МИД Литвы высказывается за дальнейшее давление на Россию и вооруженное вмешательство коалиции западных стран в Сирии. Об этом говорится в распространённом заявлении МИД Литвы, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 17 апреля.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Россия

«Важно осудить использование химического оружия в Сирии, но этого недостаточно. Произошедшая 14 апреля целевая ограниченная атака, направленная против сирийских объектов химического оружия, была необходимым действием, чтобы призвать сирийский режим и его сторонников стремиться к решению политического конфликта», — подчеркнул министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс 16 апреля в Люксембурге на заседании Совета министров иностранных дел ЕС. Его цитирует пресс-служба МИД Литвы.

По словам Линкявичюса, «за последние 5−6 лет химическое оружие в Сирии было использовано много раз, а этому косвенно способствовала российская «политика вето», которая по сути парализовала работу Совета Безопасности ООН».

«Министры стран ЕС подчеркнули, что ЕС должен прилагать все усилия, в том числе применить дополнительные автономные санкции, чтобы заставить Сирию полностью отказаться от химического оружия. По мнению министров, международная конференция доноров Сирии, которая пройдет 24−25 апреля в Брюсселе, также может помочь уговорить Сирию вернуться за стол переговоров», — утверждается в пресс-релизе внешнеполитического ведомства Литвы.

Вопрос Сирии в срочном порядке был внесен в повестку заседания Совета министров иностранных дел ЕС после якобы произошедшей 8 апреля химической атаки в городе Дума.

Линкявичюс также сделал заявление по событиям в британском Солсбери:

«Наша реакция на провокации России после событий в Солсбери остается единой и координированной, в контексте нынешних угроз мы все понимаем необходимость повышать устойчивость наших государств. Особенно важную роль играет Восточная группа по стратегическим коммуникациям Европейской службы внешних связей — мы должны оценить выполненную этой командой работу и постоянно ее укреплять», — сказал он.

Министр также информировал об инициативах Литвы «сотрудничать с российским гражданским обществом», имея в виду представителей так называемой российской несистемной оппозиции, которые регулярно собираются на собрания в Литве уже несколько лет. Линкявичюс подчеркнул, что «пока Россия не прекратит агрессию на Украине и не выполнит условия Минских соглашений, нужно продлить санкции в отношении нее, продлить срок действия нынешних санкций».

«Нынешние санкции нужно ужесточать, а за новые агрессивные действия должны применяться новые санкции», — сказал министр Литвы, призывая координировать режим.

Министр представил уже применяемые в Литве индивидуальные, целевые санкции «против представителей кремлевского режима», отметил, что недавно в так называемый «список Магнитского» был внесен еще 21 гражданин России: в основном это представители правоохранительных органов, силовых структур и политики. Линкявичюс обратил внимание, что эти меры были бы более эффективными, если бы они применялись на уровне ЕС.