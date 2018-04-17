Ленинградская область, 17 апреля, 2018, 13:30 — ИА Регнум. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в 2017 году заработал чуть более 3,78 млн рублей. Основной вклад в бюджет семьи Дрозденко по-прежнему вносит супруга губернатора. Однако и ее доходы в прошлом году существенно упали, по сравнению с 2016 годом.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Александр Дрозденко

Декларация о доходах и собственности Александра Дрозденко и членов его семьи опубликована во вторник, 17 апреля, на официальном сайте правительства Ленинградской области.

Напомним, за 2016 год глава Ленобласти заработал 5,9 млн рублей, в 2015 году его доход был на уровне 5,3 млн рублей. Жена губернатора в 2016 году заработала в 17 раз больше мужа — 103,1 млн рублей.

По итогам же 2017 года, как уже сказано, Александр Дрозденко заработал 3 млн 780 тыс. 791 рубль, а его супруга — 14 млн 257 тыс. 622 рубля. Таким образом, семейный доход за год сократился примерно в шесть раз.

Как и годом ранее, в собственности губернатора Ленобласти нет недвижимого имущества. В пользовании у Александра Дрозденко находятся квартира площадью 305 кв. метров и жилой дом площадью 327,9 кв. метров — они же были заявлены и по итогам 2016 года.

Губернатору принадлежат легковой автомобиль Volvo XC 90, квадроцикл Ямаха 700, снегоход SKI-DOO SKANDIC WT 900 ACE, мотоцикл Harley-Davidson TRI GLIDE ULTRA и два прицепа — для автомобиля и квадроцикла. Никаких изменений в автопарке губернатора не произошло.

Супруга губернатора владеет четырьмя земельными участками, площадью 4634 кв. м, 371 кв. м, 284 кв. м и 11 кв. м, а также жилым домом площадью 327,9 кв. м.

Кроме того, Ирине Дрозденко принадлежит 2/3 доли квартиры площадью 305 кв. м, гостевой дом площадью 46,4 кв. м, хозяйственный блок с гаражом площадью 30,3 кв. м. За прошлый год она избавилась от парковочного места на автостоянке.

У супруги губернатора по-прежнему во владении автомобиль Land Rrover Range Rover Sport.

Несовершеннолетний ребенок четы Дрозденко владеет 1/3 квартиры общей площадью 305 кв. м.

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Как сообщало ИА REGNUM, сенаторы от Ленинградской области Дмитрий Василенко и Игорь Фомин ощутимо различаются по уровню полученных в 2017 году доходов, при этом оба похожи отсутствием в их собственности автомобилей, домов и земельных участков.