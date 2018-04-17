Киев, 17 апреля, 2018, 13:30 — ИА Регнум. Украина не намерена «политически воевать» с Венгрией, но и идти на «неадекватные требования» Будапешта и удовлетворять их она не готова. Об этом 17 апреля заявил постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба в эфире «5 канала».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

«Да, мы противостоим… ни с нашей, ни с их стороны уступок нет. Мы не боимся этого дипломатического противостояния, если мы убеждены, что действуем правильно, в рамках наших международных обязательств. Никакого намерения сливать позицию у нас нет», — заявил украинский дипломат.

«Мы не хотим воевать политически с Венгрией, но и идти на неадекватные требования, удовлетворять их мы не готовы», — добавил постоянный представитель Украины.

По мнению Кулебы, и Венгрия, и Польша в глобальном смысле заинтересованы в том, чтобы Украина была сильной державой, способной себя защищать и «эффективно быть восточным флангом Европы в широком смысле».

ИА REGNUM напоминает, что и так непростые отношения Украины и Венгрии резко обострились после принятия постмайданной властью нового закона об образовании, который лишает венгерскую общину права учиться на родном языке. В марте министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна требует от Украины внести изменения в закон об образовании и отложить его реализацию до 2023 года, иначе будет блокировать важные для Украины встречи на уровне ЕС и НАТО.

Еще одним камнем преткновения являются планы властей Украины разместить в Берегово (главный «венгерский» город Закарпатья Украины) батальон украинских военных численностью до тысячи солдат.

«Это означает, что Киев рассматривает венгерское национальное меньшинство как фактор угрозы, что возмущает и является тем, что Венгрия отвергает самым решительным образом», — подчеркнул Сийярто.

22 марта заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что пока в Венгрии у власти находится правительство лидера партии «Фидес» Виктора Орбана (выигравшая выборы 8 апреля), Киеву приходится с ним работать, несмотря на «имперские замашки».

В свою очередь, заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил «Укринформу», что ситуация может измениться после завершения избирательной кампании и официального формирования нового правительства.

«Мы сейчас готовы к новому этапу отношений, учитывая результаты выборов и формирование нового правительства. Мы ожидаем, что все-таки политическая целесообразность, которая была, как мы считаем, одной из причин такой достаточно жесткой позиции Венгрии, она будет пересмотрена, и мы сможем вести конструктивный нормальный диалог на двустороннем уровне», — заявил Боднар.