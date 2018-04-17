Иркутск, 17 апреля, 2018, 13:04 — ИА Регнум. На фоне повсеместных проверок торговых центров и других социально значимых объектов, инициированных после трагедии в Кемерове, в России происходят всё новые инциденты, которые в случае пожара неминуемо привели бы к трагедиям. Пример тому — воскресное ЧП в одном из торгово-развлекательных центров Иркутска, о котором на своей странице в Facebook рассказала автор видео «Как мы застряли в лифте в ТЦ Комсомолл» Ника N.

Цитата из видеоролика Как мы застряли в лифте в ТЦ Комсомолл ТРЦ «Комсомолл» в Иркутске. Застрявшие в лифте

Она утверждает, что в лифте, где находились 11 человек, в том числе трое детей, не было вентиляции.

«Мы там почти полчаса просидели. Было очень жарко, и пот тёк. Дети напугались и плакали: «Мама, мы задохнёмся?» — поделилась пережитым Ника.

Больше всего её впечатлил охранник, появившийся после звонка застрявших в лифте людей.

«Сначала он долго совещался с кем-то по рации, мы стали торопить его, так как воздух кончался, становилось душно. Он пришёл с ложкой (!) и стал пытаться открыть ею двери. Мы были в шоке, позвонили в МЧС, но там сказали: пусть охранник выходит на руководство и оно звонит. Короче, на нас не отреагировали», — утверждает автор видеоролика.

По словам Ники N., остановка лифта произошла после того, как туда зашли восемь взрослых и трое детей (допустимый вес указан 1000 кг) и нажали кнопку третьего этажа. Но кабина почему-то поехала на минус первый этаж и там остановилась.

Пришедший на помощь охранник, судя по видео, попытался сотворить какие-то чудеса своей ложкой, а дети начали плакать и жаловаться на духоту. В итоге к лифту подбежал мужчина в спецодежде и, что называется, легким движением руки освободил застрявших в лифте людей.

Причину ЧП корреспонденты «КП-Иркутск» попытались выяснить у администрации торгового центра, но там заверили, что люди в лифте просидели не более четырёх минут и что причиной стал перегруз.

«А вообще норматив освобождения людей из лифта 40 минут. Так что четыре минуты — это очень оперативно», — заявил инженер «Комсомолла» Вадим Викторович.

Но те, кто провел это время в духоте лифтовой кабины, такому заверению не верят.

«Сейчас жалею, что вообще останавливала запись, надо было от начала до конца снимать все. Но там и так достаточно снято. Я просто не все выложила, там люди попросили, чтобы в кадр они не попали. Я обрезала, но запись у меня эта есть. И общее время видео гораздо больше, чем четыре минуты», — пояснила Ника N.

Тем временем Октябрьский районный суд из-за нарушений пожарной безопасности приостановил работу ещё одного торгового центра в Иркутске. По итогам проверок на месяц закрыли доступ посетителей в ТЦ «Карамель», расположенный в центре города. Арендаторам предоставлена возможность вывоза своего имущества.

Напомним, трагедия в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошла 25 марта 2018 года. В результате пожара, начавшегося на четвёртом этаже здания, погибли более 60 человек, большинство из которых — дети, пришедшие в кинотеатр посмотреть мультфильмы.

В Иркутской области первым закрытым торговым центром после начавшихся проверок стал ТРЦ «Радуга» в Хомутово. Также ИА REGNUM сообщало, что только со второй попытки приставам удалось закрыть ТЦ «Золотой рай» в городе Черемхово, который и вовсе работал без разрешения на ввод здания капитального строительства в эксплуатацию.

Всего проверкам подлежит 395 зданий области, из которых 145 уже обследованы. Нарушения, создающие в том числе угрозу жизни и здоровью людей, выявлены в 78 случаях.