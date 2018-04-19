Тбилиси, 19 апреля, 2018, 06:15 — ИА Регнум. Как банковский сектор Грузии стал из-за своей жадности лазейкой для «ростовщиков», наживающихся на народном горе, и политических проходимцев, рассказывает корреспондент ИА REGNUM Ирина Инашвили.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Банковская система Грузии, ставшая вкупе с «микроэкономическими предпринимателями» аппаратом для закабаления населения страны, вызвала резкую критику бывшего президента Михаила Саакашвили. В своих обращениях экс-президент смело критикует систему, обещая беспощадно разобраться с ней в случае своего возвращения к власти. При этом Саакашвили скромно забывает упомянуть, что создана эта вампирская для народа Грузии система была именно во времена его правления, — а с такой точкой зрения согласен даже нынешний министр финансов Грузии Мамука Бахтадзе, заявивший о банковской системе, тормозящей развитие страны.

Пока что об объективности оценки говорить не приходится, четкого выхода из ситуации с банками никто не предложил, что играет на руку тому же Саакашвили. У него во всех бедах оказывается виноват олигарх Бидзина Иванишвили, «прибравший к рукам Грузию». Длинный перечень грехов этого олигарха, приводимый Саакашвили, впечатляет, но не дает ответа на главный вопрос — можно ли, заменив одного человека, исправить систему. Ситуация, сложившаяся вокруг банковской проблемы в Грузии, еще раз показывает, насколько важно для политиков заниматься проблемами страны по мере поступления, не откладывая их решение до предвыборного периода.

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