Киев, 19 апреля, 2018, 05:22 — ИА Регнум. Украинские дороги разрушаются, однако министр инфраструктуры Украины всё же смог найти в ситуации повод для гордости. Темпы ремонта автодорог, по словам Владимира Омеляна, небывалые, сравнимые (может быть!) только с США и Китаем: за два года отремонтировано более трех тысяч километров, а в текущем году будет отремонтировано еще четыре тысячи. Как соотносятся его заявления с действительностью, пишет обозреватель ИА REGNUM Андрей Стеценко.

Paweł Kuźniar Эх, дороги

Стоимость ремонта 1 км автодороги на Украине составляет 20 млн грн. (примерно 48 млн руб.), соответственно, на ремонт 4 тысяч км ушло бы порядка 80 млрд (порядка 191 млрд руб.) — то есть сумма, в полтора раза превышающая весь выделяемый на дороги бюджет, включая их строительство и ремонт. Причем в рамках программы восстановления дорог власти намерены выделить за пять лет 300 млрд грн., а у бывшего советника главы «Укравтодора» Андрея Мартенса эта сумма получается более чем втрое большей.

Специфична и укоренившаяся практика называть строительством ремонт или реконструкцию:

«Строить дороги с нуля — это не то, что делают на Украине. Мы уже обратились в Укравтодор с конкретными предложениями о сотрудничестве. Пока официального ответа нет», — говорит президент Международного благотворительного фонда «Диамант Украина» Дерек Поттомсон, который критикует существующий тендерный подход к ремонту дорог на Украине, когда обещаемая максимально низкая цена отнюдь не гарантирует качественно построенной дороги.

О других новостях украинской инфраструктуры читайте в обзоре: Украина: Гиперлупостроение и другие эксперименты транспортной фантастики

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