Москва, 17 апреля, 2018, 12:22 — ИА Регнум. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов разъяснил, как будет с лекарствами в России после принятия закона о контрсанциях в отношении США, передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля.

Картина неизвестного художника. Аллегория медицины. XIX

«Законопроект позволяет отечественным фармацевтическим компаниям переходить к производству безаналоговых лекарств по принципу так называемого принудительного лицензирования», — сказал Миронов.

По его словам, смысл инициативы не в запретительных мерах, а в том, чтобы стимулировать собственное производство необходимых лекарственных средств, отказавшись от ограничений, связанных с патентной защитой жизненно важных лекарств.

Ряд препаратов не имеет аналогов в России из-за того, что у американских фармкомпаний есть эксклюзивные права, и эта монополия приносит им немалые деньги, говорит парламентарий.

Один из пунктов инициативы предусматривает возможность «исчерпания исключительного права на товарные знаки».

«Это положение фактически позволяет игнорировать патентные монополии, в том числе в фармацевтической отрасли», — указал Миронов.

Он обратил внимание на то, что по такому пути уже пошли Индия, Китай, Бразилия, где местные производители разрабатывают лекарства в обход правообладетелей.

«По этому же пути может пойти и российская фарминдустрия», — полагает он.

«Считаю, что независимо от того, какие конкретные ограничения будут реализованы правительством в соответствии с рамочным законом, должна быть дана четкая установка российской фармацевтической отрасли: активизировать работу по замещению лекарственных средств, в том числе уникальных препаратов. И эта установка должна сопровождаться необходимой государственной поддержкой», — подчеркнул Миронов.

По экспертным оценкам, около сотни американских препаратов на российском рынке являются уникальными.

Законопроект об ответных мерах в отношении санкций США внесли в Госдуму парламентарии всех фракций. Авторы инициативы предлагают, в частности, разрешить правительству вводить запрет на ввоз американской сельскохозяйственной продукции, лекарств, алкоголя и табака, а также и любых других продуктов на усмотрение правительства РФ. Правительство также сможет запретить определённым гражданам США и других стран въезжать в РФ, а также брать их на работу в качестве высококвалифицированных специалистов. Кроме того, по решению правительства также может быть прекращено международное сотрудничество российских и американских компаний в авиастроении, а также атомной и ракетно-двигательной отраслях. Первое чтение законопроекта намечено на 15 мая.