Дамаск, 20 апреля, 2018, 01:16 — ИА Регнум. Как оценить действия США с точки зрения теории ведения переговоров, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Александр Халдей.

Иван Шилов ИА REGNUM Военный конфликт в Сирии

Фаза наращивания силовой составляющей для получения преимущества в фазе переговоров — так можно охарактеризовать действия Трампа в Сирии. Идеальный «компромисс сторон» в глазах атакующего должен выглядеть как капитуляция оппонента, в данном случае России. Конечно, такая капитуляция должна быть обставлена массой благопожеланий и быть «достаточно почетной». Но смысл затеи от этого не меняется, мало того, для классического переговорщика все укладывается в стандартную манипулятивно-силовую схему с исходом, очевидно Россию не устраивающим. Что же Москва может противопоставить такому воздействию?

Прежде всего — четко определить цели противника. Ведь США не обладают внутренним единством, о методах спорят американские политики, предпочитающие продавить свою линию на переговорах, и их оппоненты, склоняющиеся к переговорам после нанесения удара. Но какого рода удар по Сирии может помочь США, которые не готовы начать наземную операцию? Бомбардировки не захватывают территорию, а без захвата вся затея Вашингтона теряет смысл. Тем не менее, если Штаты не хотят потерять плацдарм, контролируемый ими на востоке Сирии, атака для них становится неизбежным продолжением кампании.

Но эффективно ударить по штабу сирийской армии у них до сих пор не получилось, а наличие боеспособного противника сводит так необходимую Вашингтону атаку на земле в бессмысленную авантюру. Если геополитическое противостояние можно продуктивно представить себе как некий аналог шахмат, то нынешняя партия очевидно вошла в фазу миттельшпиля, когда свое слово должны сказать действия фигур. Сражение становится неизбежным. Какими же ресурсами обладают стороны конфликта к моменту открытого противостояния?

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