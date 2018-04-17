Симферополь, 17 апреля, 2018, 12:16 — ИА Регнум. Министр транспорта Крыма Игорь Захаров, проработавший в должности полгода, уходит в отставку. Об этом журналистам 17 апреля сообщил глава РК Сергей Аксёнов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM Крымский автобус

Министр, работавший с 9 октября прошлого года, уже написал заявление на увольнение по собственному желанию и на следующей неделе вопрос будет официально закрыт.

«К сожалению, ни один министр транспорта организовать работу должным образом не смог. На следующей неделе будут замены, Захаров Игорь Евгеньевич — уже написал заявление», — сказал глава РК.

По его мнению, главной проблемой профильного министерства является отсутствие нормального контроля.

Отметим, что за четыре года жизни в составе России на полуострове успели поработать пять министров транспорта: Юрий Шевченко, Анатолий Цуркин, Андрей Безсалов, Анатолий Волков и Игорь Захаров.

Всего за прошедшее время у главы крымского правительства Сергея Аксёнова сменилось более десяти вице-премьеров и около тридцати министров.

Добавим, что многочисленные проблемы с организацией движения и качественным ремонтом дорог в Крыму стали визитной карточкой республики.