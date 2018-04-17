Калининград, 17 апреля, 2018, 12:16 — ИА Регнум. Возмущение у калининградских экологов-общественников вызвала пиар-акция регионального Минприроды с «чёрными лесорубами» — экспортером ценной древесины ООО «Ролес», признанным виновным в незаконной вырубке дубравы на 20 млн рублей.

Скандальный пост калининградского Минприроды

Как сообщил сегодня, 17 апреля, корреспонденту ИА REGNUM председатель калининградской общественной организации «Зелёный фронт» Олег Иванов, накануне Минприроды Калининградской области опубликовало в своем официальном аккаунте в «Инстаграме» информацию о том, что лесники со школьниками приняли участие в мероприятиях компании «Ролес» по посадке леса.

«Это просто гимн умиления. С лесниками и детками, — прокомментировал Иванов. — Буквально на днях вступило в силу решение суда, согласно которому компания «Ролес» признана виновной в нанесении вреда лесным насаждениям на сумму около 20 миллионов рублей. На мой взгляд, компания должна сначала возместить ущерб и провести лесовосстановление, чтобы восстановить доброе имя».

Однако, продолжил эколог, «в министерстве решили пойти коротким путем и помочь компании реабилитироваться в глазах общественности».

Руководитель «Зелёного фронта» отметил, что за аналогичные нарушения с другими арендаторами лесов в Калининградской области было инициировано расторжение договоров аренды.

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что на суде над ООО «Ролес» был признан недействительным акт осмотра мест заготовки древесины, составленный участковым лесничим.

По данным ЕГРЮЛ, соучредителем ООО «Ролес» является предприниматель Вадим Крючевский, который также возглавляет пять лесозаготовительных фирм, в том числе работающих на экспорт (в частности, ООО «КВВ-Экспорт»).