Рыбинск, Ярославская область, 17 апреля, 2018, 12:15 — ИА Регнум. В полдень 17 апреля троллейбусы, которые вчера в результате отключения электроэнергии в городе прекратили движение, должны возобновить работу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Ribinsk.ru Движение троллейбусов возобновляется

Напомним, 16 апреля в 14 часов в Рыбинске было отключено питание тяговых подстанций, в результате чего в городе встали троллейбусы. Причина отключения — долги АО «Рыбинскэлектротранс» перед поставщиком электроэнергии — ООО «НЭП».

Как пояснили в АО «Рыбинскэлектротранс», рассчитаться с энергетиками они не смогли по причине того, что субсидии за перевоз льготников региональным департаментом транспорта перечисляются спустя три месяца.

Из-за финансовых споров пострадали рыбинцы, которые оказались в обесточенной технике в разных районах города.

Руководство АО «Рыбинскэлектротранс» затруднилось назвать сроки отключения, поэтому власти города, чтобы устранить неудобства для жителей, приняли решение ввести дублирующие автобусные маршруты.

Спустя некоторое время троллейбусы №№1 и 6 возобновили работу, перевозки по маршрутам №4 и 5 не осуществлялись до последнего времени.

Как пояснили в правительстве региона, субсидия за перевоз льготников в полном объеме перечислена «Рыбинскэлектротрансу». Движение троллейбусов уже возобновилось.