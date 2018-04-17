Переславль-Залесский, Ярославская область, 17 апреля, 2018, 12:04 — ИА Регнум. Министерство культуры РФ выражает озабоченность фактом повреждения объекта культурного наследия — памятника Ленину в Переславле-Залесском Ярославской области ‑ и планов его переноса в город Тутаев. Об этом говорится в ответе министерства на письмо жителей города, обеспокоенных разрушением старейшего в регионе памятника Ленину (копия имеется в редакции ИА REGNUM ).

Wikimedia.org Памятник Ленину в Переславле-Залесском до разрушения

Неравнодушные жители Переславля написали в различные ведомства, в том числе губернатору Дмитрию Миронову. Из приемной Дмитрия Миронова обращение было перенаправлено в департамент общественных связей. Как сообщается в ответе за подписью замдиректора департамента Владимира Демьянова, администрация Тутаева прислала в Переславль запрос на перемещение памятника Ленину для организации межмуниципального туристического маршрута «Советская Ярославия» с последующим оформлением права собственности на монумент. В свою очередь администрация Переславля-Залесского направила обращения в министерство культуры и в департамент охраны объектов культурного наследия Ярославской области с просьбой согласовать данное перемещение.

Однако из ответа, полученного жителями Переславля из министерства культуры за подписью замдиректора департамента государственной охраны культурного наследия Георгия Сытенко, следует, что распоряжаться памятником так, как решили администрации Переславля-Залесского и Тутаева, нельзя. Для перемещения объекта культурного наследия в адрес министерства культуры направляется обращение высшего органа государственной власти субъекта Российской Федерации с приложением комплекта необходимых документов, обосновывающих необходимость перемещения объекта культурного наследия ввиду невозможности его сохранения на месте исторического расположения в силу наличия негативных воздействий неустранимого характера. Кроме того, для перемещения объекта монументального искусства вопрос его перемещения и выбор нового места расположения должен быть обсужден общественными организациями ветеранов, охраны памятников. Или должны быть проведены общественные слушания. Также вопрос перемещения должен быть рассмотрен представительным органом муниципального образования. Результаты всех обсуждений должны быть приложены к пакету документов.

Но ничего из перечисленного ни правительство Ярославской области, ни администрация Переславля не сделали. В ответе из министерства культуры также говорится о том, что безусловным приоритетом является сохранение объекта культурного наследия на месте его исторического расположения. Для перемещения памятника должны существовать веские причины неустранимого характера.

Оба ответа, полученные жителями Переславля, направлены в администрацию города и в городскую думу с просьбой прояснить, что происходит с памятником.