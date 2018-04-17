Париж, 17 апреля, 2018, 12:06 — ИА Регнум. Российская группа компаний «Волга-Днепр» проинформировала НАТО о прекращении сотрудничества в сфере авиаперевозок на транспортных самолетах Ан-124−100 «Руслан», сообщает издание Challenges со ссылкой на военное командование Франции.

Pxhere.com Любишь кататься — люби и саночки возить

«Мы получили сильные сигналы о том, что это решение связано с санкциями США», — цитирует издание полученное сообщение.

Данную информацию подтвердил источник, близкий к управляющему совету программы SALIS (Strategic Airlift Interim Solution), в соответствии с которой Россия с 2006 года осуществляла негабаритные стратегические дальние авиаперевозки в интересах почти 20 стран — членов НАТО и ЕС.

Читайте также: 6 российско-украинских самолетов вступили в НАТО на три года

Сотрудничество с западными «партнерами» осуществлялось через совместное предприятие Ruslan SALIS GmbH. В распоряжении сил НАТО находилось 17 тяжелых дальних транспортных Ан-124 «Руслан» грузоподъемностью 120 тонн, что соответствует практически всему коммерческому парку таких самолетов в мире.

В соответствии с контрактом на 2017−2018 годы, услугами SALIS пользовались десять стран НАТО (Бельгия, Чехия, Франция, ФРГ, Венгрия, Люксембург, Норвегия, Польша, Словакия и Словения). Срок контрактов истекает 31 декабря 2018 года, и российская сторона заявила, что намерена сосредоточиться на гражданских перевозках.

«Нападения в Сирии, или Как Путин обрезает крылья французским ВВС», — так озаглавили свой материал французские журналисты, в котором попытались разглядеть альтернативу российским транспортникам в виде самолетов Airbus A400M. При этом в издании напомнили слова французского депутата Франсуа Корню-Жантий, который заявил, что при переходе на западные самолеты затраты НАТО вырастут в три раза.

Москва не раз подчеркивала готовность применять асимметричные меры из-за ограничений, применяемых в отношении России на Западе. Очевидно, что в арсенале ответных действий могут оказаться самые неожиданные.