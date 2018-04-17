Каракас, 17 апреля, 2018, 12:05 — ИА Регнум. США и их союзники намерены разделить территорию Сирии на несколько независимых государств во главе с различными религиозными группами, чтобы с их помощью контролировать Ближний Восток, заявил посол Сирии в Венесуэле Халил Битар в интервью местной программе Con Amorim. Передача вышла в эфир 16 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

По словам дипломата, Сирия представляет интерес для США из-за ее геополитического положения и исторического торгового маршрута, который проходит по ее территории. Война против нее ведется с целью разбить арабскую нацию на четыре-пять частей.

Битар пояснил, что такая ситуация — в интересах Израиля, который оказывает активную помощь террористам, которые сражаются с сирийской национальной армией.

«Когда экстремисты были близки к поражению, израильские силы вмешались напрямую в конфликт, чтобы защитить их», — сказал посол.

Халил Битар также высказался об информационной кампании в западных СМИ против его страны. Он пояснил, что в политических науках нет понятия «умеренной вооруженной оппозиции», как называют на Западе террористов.

«Оппозиция — это политический акт, который не может быть «вооруженным». Вооруженным может быть терроризм. А что касается умеренности, то я не знаю, существует ли помимо смертельного оружия другое, «несмертельное», — сказал Битар.

По словам посла, сирийская оппозиция принимала участие в парламентских президентских выборах в 2014 году, но потерпела поражение. После этого она вознамерилась взять власть при помощи насилия, пользуясь финансированием со стороны США.

Также дипломат подчеркнул, что правительство Сирии заранее предупредило ООН и международное сообществе о маскараде, который готовили спецслужбы Великобритании совместно с «Белыми касками», чтобы обвинить правительство страны в применении химического оружия.

Сирия всегда выражала готовность к сотрудничеству с международными организациями и комиссиями по расследованию применения химического оружия, а Париж, Лондон и Вашингтон нарушили нормы международного права, начав односторонние боевые действия без доказательств и санкции ООН, сказал Халил Битар.

Влати Венесуэлы выразили полную поддержку правительству Сирии перед лицом агрессии США и их союзников.