Москва, 17 апреля, 2018, 12:35 — ИА Регнум.

18 апреля 2018 года в пресс-центре ИА REGNUM состоится пресс-конференция, посвященная открытию XX Международного фестиваля детективных фильмов и фильмов правоохранительной тематики DetectiveFEST и премьере игрового художественного фильма производства Великобритании «16/03». Показ фильма, который будет представлять его режиссер Денни Даррен, состоится на открытии фестиваля. Показ фильма в ИА REGNUM будет анонсирован дополнительно.

XX Международный фестиваль детективных фильмов и фильмов правоохранительной тематики DetectiveFEST

С 23 по 27 апреля 2018 года в Москве будет проходить XX Международный фестиваль детективных фильмов и фильмов правоохранительной тематики DetectiveFEST.

Организатор фестиваля: продюсерская компания «Детектив». Соорганизаторы: Московское отделение Международной полицейской ассоциации, Российский Совет ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск, Гильдия продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов России.

На конкурс XX DetectiveFEST было прислано порядка 600 фильмов из 71 страны мира. Конкурс проводился по 17 номинациям. Перечень номинантов опубликован на сайте кинофестиваля.

ИА REGNUM рекомендует своим читателям обратить особое внимание на игровой художественный фильм производства Великобритании «16/03», созданный на основе реальных событий и рассказывающий о химической атаке на город Халабаджа в Иракском Курдистане 16 марта 1988 года.

Фильм обозначает острую и актуальную проблему, характеризующую ситуацию не только в Ираке времен правления Саддама Хусейна, но и текущую ситуацию, когда тесно переплетаются проблемы торговли и поставок наркотиков в Европу, торговля оружием и международный терроризм.

В качестве главной интриги в фильме — политические целеустремления на Ближнем и Среднем Востоке американских спецслужб со времен правления Саддама Хусейна в Ираке и британской разведки, которые используют приемы борьбы с международным терроризмом руками создаваемых ими же различных террористических организаций.

Главный герой фильма — иракский курд, семья которого погибла в Халабадже 16 марта 1988 года, сначала оказывается в созданном американцами спецназе, а после острой интриги с убийством съемочной группы британского телевидения попадает в сложную ситуацию, которой воспользовалась британская разведка для его вербовки.

Сценарий фильма символически носит незавершенный характер, что означает, что борьба на Ближнем Востоке продолжается.

Начало мероприятия в 12:00. Регистрация гостей и участников с 11:30

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