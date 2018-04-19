Вашингтон, 19 апреля, 2018, 03:17 — ИА Регнум. О том, как отреагировали крупнейшие СМИ западно-христианского мира на агрессию США в Сирии, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

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Многие западные христиане выражают свою поддержку американской атаке на Сирию, и все же это мнение нельзя назвать единодушным. Несмотря на призывы католического информационного портала National Catholic Reporter (США) и организации «В защиту христиан» покарать «режим Асада», международное движение Pax Christi выступило с призывом к мировым лидерам «воздержаться от авиаударов по Сирии». Заявление этой организации отличается взвешенностью и напоминает о необходимости расследования. Кроме того, Pax Christi указывает на поиск путей прекращения агрессии против мирного населения как на важнейший приоритет, которому противоречит американская стратегия бомбардировок.

Такая позиция могла бы получить больший вес, если бы западные христиане согласились прислушаться к своим ближневосточным единоверцам. Лидеры ближневосточных Церквей солидарны во мнении, что альтернативой Асаду является лишь большее зло, власть экстремистских группировок, ставящих под угрозу само существование христианских Церквей в регионе.

С лидерами ближневосточных Церквей высказал согласие и патриарх Русской православной церкви Кирилл, который поделился впечатлениями от своей поездки в Дамаск и богослужения в дамасском храме в 2011 году:

«Я совершил богослужение в кафедральном православном соборе Дамаска и помню, как меня сопровождала на улице многотысячная толпа людей, переживавших большой душевный подъем. И главная мысль, которую высказывали мои собеседники — и те, кто занимал заметное положение, и простые люди — сводилась к тому, что Россия должна помочь, что опасность настолько велика, что самим уже не справиться».

Но многие представители Церквей еще не определились и медлят с высказыванием позиций. По какому признаку разделились сторонники и противники трамповской авантюры среди христиан?

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