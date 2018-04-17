Москва, 17 апреля, 2018, 11:58 — ИА Регнум. Россия поставляет в США двигатель НК-33, и вырученные от продажи деньги идут на разработку новых российских двигателей, заявил в интервью телеканалу РБК вице-премьер Дмитрий Рогозин.

НАСА Двигатели НК-33

«Американцы по-прежнему летают на наших кораблях «Союз», по-прежнему мы сотрудничаем в рамках МКС, и готовим экипажи у себя в Звездном городке, потом готовим на Байконуре», — сказал Рогозин.

По его словам, эти двигатели не являются чем-то современным, но средства от их продажи идут на новейшие разработки в этой сфере.

«На самом деле, нам это выгоднее, чем Соединенным Штатам», — сказал Рогозин.

О цене двигателя НК-33 Рогозин говорить не стал, пояснив, что это коммерческая тайна. Он ответил «примерно, да» на вопрос о том, действительно ли цена двигателей составляет $10 млн.

Говоря о возможном запрете поставок двигателя США, Рогозин пояснил, что Россия на это готова и запрет будет введен по требованию президента РФ. Однако, пока этого не предвидится и для подобного решения нужно взвесить плюсы и минусы.