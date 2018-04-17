Ярославль, 17 апреля, 2018, 11:58 — ИА Регнум. Депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Петровский закрыл доступ к скандальному видео на своей странице в Facebook, где он топчет ногами айпад. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Страница в Facebook Дмитрия Петровского Дмитрий Петровский растоптал свой iPad

Размещенное в прошедшие выходные видео ярославского депутата, топчущего американский планшет, стало суперпопулярным и разлетелось по миру, его тиражировали многие федеральные СМИ. Некоторые сторонники партии «Единой России» требовали, чтобы ярославское руководство «ЕР» лишило Дмитрия Петровского партбилета за дискредитацию. И вот скандальное видео исчезло со страницы депутата.

«Никто меня не принуждал его удалять. Оно стало слишком популярным и мне приходили сотни уведомлений, что его кто-то посмотрел, прокомментировал и т.д. Это очень мешало, поэтому я закрыл к нему доступ. Я не особенно силен в настройках «Фейсбука», поэтому как смог, так и сделал», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат муниципалитета Ярославля 7 созыва Дмитрий Петровский.

Депутат рассказал, что его товарищи по партии и вышестоящее начальство не осуждали его поступок. Спикер муниципалитета Артур Ефремов недавно общался с ним и никаких претензий не высказал. Областное руководство «Единой России» тоже не звонило.

«Люди видели мое видео, но не совсем поняли, что я хотел сказать. Я обратился к руководству партии «Единая Россия» Дмитрию Медведеву и Вячеславу Володину с предложением — начать партийцам с себя вводить санкции против американских товаров», — сказал Дмитрий Петровский.

С коллегами по врачебной деятельности свою акцию депутат не обсуждал.