Ватикан, 18 апреля, 2018, 02:13 — ИА Регнум. Глубокую обеспокоенность текущей мировой ситуацией выразил папа Римский Франциск, подчеркивающий положение, в котором, при наличии всех доступных для международного сообщества инструментов, так трудно договориться о совместных действиях в интересах мира в Сирии и в других регионах мира. В своем беспокойстве папа далеко не одинок: о том, как обсуждает католическая пресса события в Сирии, пишет редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM СМИ Ватикана

С воззванием о мире обратился к совести мировых держав маронитский патриарх Бешара Раи, сказавший, что «мы прекрасно знаем, как начинаются войны, но не знаем, как они могут закончиться», тем более в ситуации, когда «язык мира отсутствует между государствами». По его мнению, причины войны в Сирии — корыстные интересы, а что же до ООН, то на фоне этого конфликта она утратила всякий смысл, как и предвидел в свое время папа Иоанн Павел II, «стала орудием сильных и делает то, что они хотят», покрывая их дела своими решениями.

Совместное заявление патриархов крупнейших сирийских Церквей говорит о тяжелейшей войне, которая уже унесла жизни 500 тысяч человек и побудила бежать 10 млн сирийцев; патриархи осудили нападение коалиции как упреждающее, несправедливое и неоправданное со стороны стран, которые не подвергались нападениям со стороны Сирии, что представляет собой «явное нарушение международного права и Устава ООН».

Что говорят о сирийских событиях католические эксперты, читайте в статье: «Только Асад и Россия защищают простых сирийцев»

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