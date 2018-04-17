Заявление «Большой семерки» несет в себе серьезные угрозы России
Москва, 17 апреля, 2018, 11:45 — ИА Регнум. России в совместном заявлении стран «Большой семерки» по «делу Скрипаля» предъявлено серьезное обвинение, которое может повлечь за собой новую атаку на Россию, считает постоянный автор ИА REGNUM Михаил Демурин.
Выпущенное 16 апреля совместное заявление министров иностранных дел стран «семёрки» по поводу так называемого дела Скрипалей содержит в себе несколько весьма тревожных посылов.
Комментируя этот документ, большинство российских СМИ сосредоточились на двух моментах: на согласии стран — членов «семёрки» с британской позицией, заключающейся в том, что «с высокой долей вероятности Российская Федерация несет ответственность за это нападение», а также на призыве к нашей стране «срочно ответить на все вопросы, связанные с инцидентом в Солсбери».
На мой взгляд, однако, это хотя и вредоносные, но не самые важные его аспекты. Они отражают преимущественно информационно-пропагандистскую составляющую набирающего силу наступления Запада на нашу страну: их цель — нанести новый репутационный ущерб России и засвидетельствовать усиление давления. Не очень значима и попытка поддержать британскую трактовку заключения ОЗХО по этому инциденту.
Однако, в документе речь идёт о более серьёзном выпаде в отношении России. Заявляя, что речь идёт о первом со времени Второй мировой войны применении в Европе нервно-паралитического вещества военного типа и увязывая это применение с Россией, действия которой на международной арене они квалифицируют как «безответственные и дестабилизирующие», министры «семёрки» заявляют о «вызове общей безопасности», прямой угрозе для их стран и, главное, о том, что такое применение химического оружия «не должно оставаться безнаказанным» («we stand together against impunity»).
Думаю, что главная смысловая посылка заявления министров «семёрки» именно в этом.
Кому-то, наверное, показалось, что вчерашняя идея ещё на месяц отсрочить принятие закона об ответных мерах на недружественные нашей стране действия США и других государств Запада — это удачная идея. Кто-то, возможно, посчитал, что появившиеся сообщения о намерении Дональда Трампа отложить введение новых санкций против нашей страны такую оценку подтверждают.
Ну что же, вчитайтесь внимательно в заявление министров иностранных дел «семёрки», и вам станет ясно, что если введение санкций отложено, то только на время. Уже совсем скоро Запад будет готов констатировать, что содержащиеся в обсуждаемом заявлении требования к нашей стране ею не выполнены (а выполнены они по определению быть не могут), что возвращаться в основанную на западных правилах международную систему Москва не хочет, а значит, пришло время для очередного этапа активных антироссийских действий.
Напомним, главы МИД стран Группы семи (G7) сделали совместное заявление по инциденту в Солсбери, призвав Россию ответить на все имеющиеся к ней вопросы. В целом страны «Большой семерки» разделяют и согласны с оценкой Великобритании, что Россия «очень вероятно» несет ответственность за этот инцидент.
Также главы МИД призвали Россию раскрыть якобы имеющуюся у нее программу по производству нервно-паралитического вещества «Новичок». Все детали программы Москва должна представить ОЗХО.