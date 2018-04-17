Москва, 17 апреля, 2018, 11:45 — ИА Регнум. России в совместном заявлении стран «Большой семерки» по «делу Скрипаля» предъявлено серьезное обвинение, которое может повлечь за собой новую атаку на Россию, считает постоянный автор ИА REGNUM Михаил Демурин.

Цитата из к/ф «Великолепная семерка». Реж. Антуан Фукуа. 2016. США Семеро

Выпущенное 16 апреля совместное заявление министров иностранных дел стран «семёрки» по поводу так называемого дела Скрипалей содержит в себе несколько весьма тревожных посылов.

Комментируя этот документ, большинство российских СМИ сосредоточились на двух моментах: на согласии стран — членов «семёрки» с британской позицией, заключающейся в том, что «с высокой долей вероятности Российская Федерация несет ответственность за это нападение», а также на призыве к нашей стране «срочно ответить на все вопросы, связанные с инцидентом в Солсбери».

На мой взгляд, однако, это хотя и вредоносные, но не самые важные его аспекты. Они отражают преимущественно информационно-пропагандистскую составляющую набирающего силу наступления Запада на нашу страну: их цель — нанести новый репутационный ущерб России и засвидетельствовать усиление давления. Не очень значима и попытка поддержать британскую трактовку заключения ОЗХО по этому инциденту.

Однако, в документе речь идёт о более серьёзном выпаде в отношении России. Заявляя, что речь идёт о первом со времени Второй мировой войны применении в Европе нервно-паралитического вещества военного типа и увязывая это применение с Россией, действия которой на международной арене они квалифицируют как «безответственные и дестабилизирующие», министры «семёрки» заявляют о «вызове общей безопасности», прямой угрозе для их стран и, главное, о том, что такое применение химического оружия «не должно оставаться безнаказанным» («we stand together against impunity»).

Думаю, что главная смысловая посылка заявления министров «семёрки» именно в этом.

Кому-то, наверное, показалось, что вчерашняя идея ещё на месяц отсрочить принятие закона об ответных мерах на недружественные нашей стране действия США и других государств Запада — это удачная идея. Кто-то, возможно, посчитал, что появившиеся сообщения о намерении Дональда Трампа отложить введение новых санкций против нашей страны такую оценку подтверждают.

Ну что же, вчитайтесь внимательно в заявление министров иностранных дел «семёрки», и вам станет ясно, что если введение санкций отложено, то только на время. Уже совсем скоро Запад будет готов констатировать, что содержащиеся в обсуждаемом заявлении требования к нашей стране ею не выполнены (а выполнены они по определению быть не могут), что возвращаться в основанную на западных правилах международную систему Москва не хочет, а значит, пришло время для очередного этапа активных антироссийских действий.

Напомним, главы МИД стран Группы семи (G7) сделали совместное заявление по инциденту в Солсбери, призвав Россию ответить на все имеющиеся к ней вопросы. В целом страны «Большой семерки» разделяют и согласны с оценкой Великобритании, что Россия «очень вероятно» несет ответственность за этот инцидент.

Также главы МИД призвали Россию раскрыть якобы имеющуюся у нее программу по производству нервно-паралитического вещества «Новичок». Все детали программы Москва должна представить ОЗХО.