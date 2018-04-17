Санкт-Петербург, 17 апреля, 2018, 11:48 — ИА Регнум. Конституционный суд РФ 17 апреля признал не соответствующим Конституции пункт 2 статьи 24 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», передает корреспондент ИА REGNUM. Поводом к рассмотрению стала жалоба Павла Спиридонова и запрос Бугульминского городского суда.

Дарья Драй ИА REGNUM Конституционный суд РФ

Павел Спиридонов дважды получал отсрочку от армии: когда учился в школе, а затем в бакалавриате Мордовского госуниверситета. Затем Спиридонов поступил в магистратуру, но закончить ее ему не давали — третью отсрочку получить не удалось. Суды признали, что отсрочка от призыва предоставляется лишь дважды.

В Бугульминском горсуде Татарии рассматривали аналогичное дело Романа Халикова, магистра Казанского федерального университета, который первую отсрочку получил еще в школе.

Заявители полагали, что упомянутая норма нарушает право на непрерывное образование и не соответствует статьям 19 и 43 Конституции РФ. Они указывали, что порой совершеннолетие у молодых людей наступает еще до окончания средней школы, и это заставляет их получать первую отсрочку. Одновременно это лишает их возможности после получения диплома бакалавра продолжить обучение в магистратуре.

Конституционный суд РФ подчеркнул, что отсрочки от армии являются одним из основных академических прав обучающихся. Таким образом, выпускникам средних школ, даже если им исполнилось 18 лет, дают возможность поступить в вуз сразу. Студентам тоже дается право непрерывного образования, но «наряду с этим существует ограничение по количеству отсрочек: получая образование следующего уровня, воспользоваться ими можно лишь дважды».

«Соответственно, граждане, которые относятся к одной и той же категории, оказались в неравных условиях с точки зрения получения высшего образования по программе магистратуры лишь потому, что одни из них достигли 18 лет до окончания школы и уже воспользовались отсрочкой от армии, а другие — нет», — считают в КС.

Такая ситуация приводит к нарушению принципа равенства, является отступлением от требований справедливости и не согласуется с конституционно значимыми целями возможных ограничений прав и свобод человека и гражданина, убеждены в суде. По мнению КС, подобное ограничение на отсрочку магистрам «не имеет объективного оправдания и ставит их в неравное положение».

«Это не согласуется с конституционными принципами равенства и справедливости и не соответствует Конституции РФ», — подчеркивает суд.

В КС призвали Госдуму внести поправки в закон, учитывая, что суд не предлагает вообще отменить необходимость получать отсрочку в связи с обучением в магистратуре.

«До внесения изменений в правовое регулирование факт предоставления первой отсрочки — отсрочки школьнику — не должен учитываться при рассмотрении вопроса об отсрочке студенту магистратуры без диплома специалиста или диплома магистра», — постановил Конституционный суд РФ.

Теперь дело Павла Спиридонова подлежит пересмотру, а обращение Романа Халикова должно быть рассмотрено с учетом постановления Конституционного суда.

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