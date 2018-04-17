Ярославль, 17 апреля, 2018, 11:40 — ИА Регнум. Заявки, поступившие на конкурс по отбору регионального оператора в сфере коммунальных отходов, рассмотрены комиссией. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Yarregion.ru Допустят ли объединившиеся ярославские компании до «мусорного» конкурса?

Напомним, за право быть региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами борются московская «Хартия» и объединившиеся ярославские компании.

12 апреля прошел первый этап конкурса по выбору регионального оператора. Как выяснилось, в нем приняли участие две компании. Основными критериям выбора являются цена (преимущество отдается предложившим более низкую цену) и количество сотрудников (наоборот).

ООО «Хартия» заявило 435 сотрудников и цену 15,8 млрд рублей. ООО «Спецтехуборка» — 500 сотрудников, приведенная цена услуг — 15,4 млрд. Итоги конкурса должны быть подведены в течение 10 дней после вскрытия конвертов.

16 апреля в департаменте окружающей среды и природопользования Ярославской области прошло второе заседание конкурсной комиссии, созданной в целях проведения отбора регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Специалисты провели оценку поступивших заявок на соответствие требованиям федерального законодательства и документации об отборе, утвержденной приказом департамента окружающей среды и природопользования.

«По результатам рассмотрения заявок у конкурсной комиссии возникла необходимость в дополнительной информации в отношении представленных документов. Принято решение о направлении запросов в уполномоченные органы государственной власти с целью подтверждения документов и материалов, представленных заявителями в составе заявок на участие в конкурсном отборе», — рассказал директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Дмитрий Пеньков.

После того как необходимые сведения будут получены, состоится очередное заседание комиссии. Оно назначено на 19 апреля. Там будут приняты решения о допуске заявителей к участию в конкурсном отборе регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Ярославской области.