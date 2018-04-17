Санкт-Петербург, 17 апреля, 2018, 11:29 — ИА Регнум. Экипажи оперативно-тактической, армейской и транспортной авиации Западного военного округа (ЗВО) начали отработку групповой слётанности для участия в военном параде в Санкт-Петербурге в День Победы, 9 мая 2018 года. Об этом во вторник, 17 апреля, сообщила пресс-служба ЗВО.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Ударные вертолеты Ми-24 на параде в Петербурге 9 мая 2017 г

Как отмечается, в воздушной части петербургского парада примут участие самые опытные экипажи боевых самолетов МиГ-29, Су-34, Су-27, Су-35, МиГ-31, вертолетов Ми-26, Ми-35, Ми-8, Ка-52, военно-транспортных самолетов Ан-12, Ан-26, Ту-134.

«Вблизи аэродромов постоянного базирования в Ленинградской, Тверской, Смоленской областях и Республике Карелия экипажи выполняют учебно-тренировочные полеты, выстраиваясь пеленгом с интервалом и дистанцией между самолетами в 20 и 40 метров соответственно», — отметили в пресс-службе ЗВО.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в параде 9 мая в Петербурге примут участие около 4,5 тыс. человек. Тренировки парада на Дворцовой площади назначены на 24, 26, 30 апреля, 2 и 4 мая. Генеральная репетиция парада состоится 7 мая.

Репетиции воздушной части парада состоятся 4 и 7 мая в небе над Дворцовой площадью. В них будет принимать участие 25 самолетов и 13 вертолетов.

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Тем временем на военных аэродромах Ленинградской области идут тренировки парадных расчетов пеших колонн и механизированной колонны. По Дворцовой площади в этом году пройдут маршем колонны гусеничной и колесной техники общим количеством более 95 единиц.

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Добавим, что в военно-морской части Парада Победы в Петербурге будет представлено семь боевых кораблей Балтийского флота.