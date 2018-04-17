Вильнюс, 17 апреля, 2018, 11:25 — ИА Регнум. Правительство Литвы 16 апреля представило шесть реформ, на которые в следующем, 2019 году из бюджета будет выделено почти 600 млн евро. ИА REGNUM проанализировало документ и сегодня, 17 апреля, публикует основные изменения, которые коснутся всех жителей Литвы.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Литва

Для всех трудящихся выплаты по социальному страхованию сократятся на 2%, а средняя зарплата «на руки» в 2019 году вырастет примерно на 50 евро. Изменения в зарплате почувствуют около 1 млн человек. Бюджету налоговая реформа обойдется примерно в 170 млн евро.

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Увеличение зарплаты власти Литвы собираются достигнуть через переформатирование налоговой системы. Налоги, которые платят работники и работодатели, планируется объединить на стороне работника, а после объединения общее налогообложение рабочего места снизится — на 2% меньше будет отправляться в Фонд социального страхования.

Работник на расчетном листке будет видеть чуть ли не всю стоимость рабочего места — зарплата «на бумаге» вырастет на 30,5%. Из новой зарплаты будет вычитаться тариф подоходного налога в размере 21% (сейчас — 15%) и общий тариф социального страхования в размере 18,5% (сейчас — 9% для работника и 31,18% для работодателя). Это означает, что после реформы человек, который зарабатывает минимум или 400 евро «на бумаге», в руки будет получать 393 евро вместо нынешних 361 евро — на 32 евро больше при нынешнем необлагаемом налогом минимуме. А если необлагаемый налогом минимум будет приравнен к минимальной зарплате, получаемая «на руки» сумма сможет достигать и 422 евро. А применение необлагаемого налогом минимума будет расширено — до 2,5% от средней зарплаты (около 1726 евро «на руки» на данный момент).

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Для тех, кто получает среднюю зарплату или 690 евро «на руки», налоговая ноша за три года снизится на 5,1% — «в руках» будет оставаться на 60 евро в месяц больше. Для тех, кто получает сейчас 1500 евро «на бумаге» или 1140 евро «на руки», налоговая ноша сократится на 3,4%, это также гарантировало бы дополнительные 60 евро в кармане. Изменения в системе налогообложения труда произойдут в течение трех лет.

В обмен на более высокую зарплату «на руки» правительство попросит больше платить в другой сфере — 4% от зарплаты для пенсионных накоплений. Предлагается пенсионные фонды сделать делом самих трудящихся. Фонд социального страхования вообще больше не будет делать переводы в пенсионные фонды. Жители за свой вклад в размере 4% будут поощряться из бюджета — будут получать 2% от средней месячной зарплаты. Потому вместо нынешней модели «2+2+2» предлагается модель «0+4+2», при которой 4% будет платить сам работающий житель. Согласно предложению, в реорганизуемую систему пенсионных накоплений — вторую ступень — будут внесены все жители младше 40 лет и все, кто копит уже сейчас. Но предусмотрено право разрешить не участвовать в накоплении всем, кто не хочет — они смогут несколько раз откладывать начало своего участия, а позже отказаться от участия в накоплении.

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Государство отказывается от предусмотренного в законе обязательства участников с 2020 года вносить во вторую ступень 3,5% от зарплаты (модель 3,5+2+2). И сейчас работник может сам вносить в пенсионный фонд дополнительные 2% от зарплаты, за которые он дополнительно будет поощряться, получая 2% от средней зарплаты.

После проведения реформы пенсия по старости не сокращалась бы из-за участия во второй ступени. Планируется, что помимо обязательных 4% от зарплаты в фонд можно было бы самостоятельно вносить больше средств — за это применялись бы дополнительные льготы, также налоговые льготы для работодателя, который копит в пользу работника.

Согласно предлагаемому плану, средняя пенсия по старости при необходимом стаже в среднем увеличится на 23 евро и в 2019, и в 2020 годах.

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Правительство обещало инвесторам применять потолок взносов в Фонд социального страхования. Обещание выполняется, но в следующем году «потолок» будет применяться к небольшой группе жителей, получающих исключительные зарплаты. А достигнув потолка, они должны будут платить подоходный налог по более высокому тарифу — 25% вместо 21%.

Правительство обещает расширить налогообложение недвижимости жилого назначения. В таком случае вся недвижимость, которая не является главным местом проживания владельца, будет облагаться налогом по тарифу 0,3%. Это означает, что, например, купленная для аренды квартира стоимостью 100 тыс. евро в год будет обходиться в 300 евро.

Также будет сохранена нынешняя прогрессивность системы налогообложения недвижимости: налоговый тариф в размере 0,5% в отношении части стоимости недвижимости, превышающей 220 тыс. евро, налоговый тариф в размере 1% в отношении части стоимости недвижимости, превышающей 300 тыс. евро, налоговый тариф в размере 2% в отношении части стоимости недвижимости, превышающей 500 тыс. евро.