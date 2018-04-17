Луганск, 17 апреля, 2018, 11:26 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли из артиллерийских орудий район дислокации военной техники, которую готовили к предстоящему параду Победы. Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР).

Иван Шилов ИА REGNUM Война на Украине

По данным ведомства, в ночь с 16 на 17 апреля украинские военнослужащие открыли огонь из артиллерийских орудий калибра 152 мм по одному из районов Луганска, где Народная милиция готовилась к проведению парада 9 мая.

«Потерь среди гражданского населения нет. Потерь среди военнослужащих нет. Данные по результатам обстрела места хранения техники, привлекаемой на парад Победы, уточняются», — отметили в милиции.

Также отмечается, что за истёкшие сутки ВСУ пять раз нарушили режим прекращения огня, применив артиллерийские орудия калибра 152 мм, минометы калибра 120 мм, оружие БМП, автоматические гранатомёты, ручные противотанковые гранатомёты и стрелковое оружие. Обстрелам подверглись позиции Народной милиции ЛНР.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта на территории Донбасса вступило в силу «пасхальное» перемирие, однако украинская сторона ежедневно обстреливает как позиции ополчения в Донецкой Народной Республике (ДНР), так и позиции луганчан.

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