Якутск, 17 апреля, 2018, 11:32 — ИА Регнум. Глава госкомитета Якутии по обеспечению безопасности Юрий Зайцев трижды приезжал к голодающим с протоколом по выполнению их требований, прежде чем участники акции протеста согласились её прекратить. Голодовка работников пожарной части №10 (посёлок Кангалассы) отряда государственной противопожарной службы Якутии №40 по Якутску завершена, сообщил корреспонденту ИА REGNUM адвокат, поддерживавший голодающих в юридических вопросах, Александр Захаров.

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Целью акции протеста пожарных было добиться, чтобы им платили за труд по фактически отработанному времени (а не за 140 часов вместо фактически отработанных 192), обеспечивали их спецодеждой в достаточном количестве и по сезону (а не две каски на двоих и летние резиновые сапоги якутской зимой), восстановили в должностях работников, уволенных за попытки отстоять свои права, выделяли топливо в достаточном количестве (в том числе на необходимые объезды по изучению территории и планировки зданий), финансировали ремонт пожарных машин и зданий пожарных частей.

По информации руководителя независимого профсоюза пожарных в Кангалассах Андрея Холтосунова, протокол с обещанием исполнить требования голодающим приносили три раза, в первый раз туда были включены не все требования, во второй — вместо решения вопросов участникам акции протеста их предлагали просто рассмотреть.

Ещё до официального завершения голодовки информацию о том, что они не будут участвовать в акции протеста, распространили сотрудники пожарных частей в пригороде Якутска Магане и посёлке Зарянка Верхнеколымского района. На видео они продемонстрировали, что никто в помещениях пожарной части не голодает. При этом заместитель начальника части №9 по охране села Маган Владимир Корыткин пояснил, что требования пожарных, голодавших на тот момент в Кангалассах, сотрудники его подразделения поддержали.

«Но голодовку никто не объявлял», — заверил Корыткин.

Интересно, что видео сделаны одновременно и как под копирку. Руководители представляются, делают официальное заявление, что голодовка в пожарной части не идёт, а затем демонстрируют пустые кабинеты и помещения.

Параллельно с этим заявлением ГБУ «Государственная противопожарная служба Якутии» распространило письмо, подписанное работниками и ветеранами ведомства.

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«Да, есть сложности в обеспечении обмундированием, в повышении заработной платы пожарных, в обеспечении материально-технической базы, в ремонте автотехники, стоящей на боевой дежурстве. Вы скажите нам, где сейчас не сложно?! Мы все прекрасно понимаем, что в стране сейчас не очень хорошие времена», — говорится в открытом обращении.

В нем также нивелируется значение голодовки пожарных в Кангалассах информацией о том, что в акции протеста участвовали всего несколько человек при том, что в ГБУ 2 648 сотрудников.

«Сейчас, хоть и трудно, во всех частях появилась новая боевая техника, зарплата хоть и небольшая, но приходит вовремя, обмундирование не сравнить с прошлым, здания во многих частях новые или хорошо ремонтированные. Надеемся, и в Кангалассах отремонтируют здание части», — также говорится в письме.

От пожарных в редакцию ИА REGNUM поступила информация об отставке руководителя ГБУ «Государственная противопожарная служба Якутии» Николая Иванова, его заместителя Геннадия Бондаря и начальника объединённой диспетчерской службы Юрия Подваркина. Пресс-секретарь ведомства Алексей Матвеев эту информацию опроверг. Однако пожарные теперь сообщают о том, что им раздали подписные листы «работники противопожарной службы против отстранения от занимаемой должности Николая Иванова», и заставляют ставить в них подписи.

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Как сообщало ИА REGNUM, 16 апреля 10 сотрудников пожарной части №10 (посёлок Кангалассы) отряда государственной противопожарной службы Якутии №40 по Якутску объявили голодовку с целью добиться для себя и своих коллег нормальных условий и оплаты труда. Тогда же своё намерение поддержать голодающих озвучивали ещё 55 сотрудников пожарных частей в пригороде Якутска Магане, Жатае, Нижнем Бестяхе, а также в посёлке Зырянка Верхнеколымского района. 17 апреля Андрей Холтосунов сообщал, что пожарные Магана и Зырянки присоединяются к голодовке, и количество участников акции протеста возросло до 40 человек.

После публикации ИА REGNUM прокуратура Якутии начала проверку порядка начисления заработной платы сотрудникам пожарной части №10 (посёлок Кангалассы) отряда государственной противопожарной службы Якутии №40 по Якутску. Надзорное ведомство также намерено проверить информацию о неисполнении руководством республиканской противопожарной службы судебных решений по обеспечению работников средствами индивидуальной защиты, материально-техническому оснащению частей и других нарушениях, о которых рассказали объявившие голодовку пожарные.