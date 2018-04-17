Берлин, 17 апреля, 2018, 11:20 — ИА Регнум. Немецкий политик от партии «Зеленых» Юрген Триттин назвал авиаудары США, Франции и Великобритании по Сирии массовым нарушением международного права. «Не следует реагировать на грубое нарушение международного гуманитарного права такими же неправомерными воздушными ударами», — сказал Триттин, выступая в Дюссельдорфе, региональной немецкой газете Rheinischen Post. «Но это напрямую относится к авиаударам коалиции США, Франции и Великобритании».

Andrew Ranta Расстрелянная табличка с запретом

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ответ на предполагаемое использование химического оружия в сирийском городе Дума Соединенные Штаты, Франция и Великобритания выпустили более сотни ракет по сирийским военным объектам в ночь на субботу, 14 апреля. Согласно данным Пентагона, были определены три завода, которые служили исследовательскими, производственными и складскими центрами для размещения химического оружия.

Правительство Германии эту инициативу поддержало.

«Военная миссия была необходима и уместна для сохранения эффективности международного запрета на использование химического оружия и для предупреждения дальнейших нарушений со стороны сирийского режима», — заявила федеральный канцлер Ангела Меркель в эту субботу после нанесения союзниками ракетных ударов.

Бывший министр по охране окружающей среды, охраны природы и ядерной безопасности Германии, а ныне политик от партии «Зеленых» Юрген Триттин с такой позицией не согласен: «Эти аплодисменты федерального правительства невыносимы». По мнению немецкого политика, тот, кто на самом деле хочет закончить войну, должен «усадить Москву и Вашингтон за стол переговоров». «Это непросто, но это единственный способ остановить убийства», — добавил он. Именно это и было задачей министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса, сказал Триттин, однако вместо этого министр ведет себя как «клакёр».

Бывший федеральный министр обороны Карл-Теодор цу Гуттенберг также критикует поведение федерального правительства. «Когда людей убивают, нужно вмешиваться», — сказал он в интервью немецкому изданию Bild. Для федерального правительства это слишком легко, когда оно говорит, мол: «Грязную работу за нас сделают другие». Хотелось бы услышать больше, чем просто «возвышенные и красивые слова, как, например, «материально-техническая поддержка», отмечает цу Гуттенберг. Однако вместо этого федеральное правительство «лишний раз продемонстрировало свое великое мастерство диалектики».

Между тем вице-председатель «Зеленых» Агнешка Брюггер возлагает свои надежды на ООН: «Вместо ракетных ударов, выходящих за рамки международного права, необходимы новые подходы в поисках политического решения в рамках Организации Объединенных Наций, даже несмотря на то, что это трудно». Сейчас, когда Совету Безопасности согласия достичь не удается, особую роль зампредседателя «Зеленых» отводит именно Германии в Генассамблее ООН. Нельзя следовать «опасной эскалационной логике» президента США Дональда Трампа, также подчеркнула Брюггер.