Ереван, 17 апреля, 2018, 11:12 — ИА Регнум. 17 апреля в 12:00 в парламенте Армении началось специальное заседание, в повестке которой выборы премьер-министра, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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16 апреля парламентские фракции Республиканской партии Армении и АРФ «Дашнакцутюн» приняли решение представить на пост премьер-министра кандидатуру третьего президента Армении Сержа Саргсяна. Голосование состоится по принципу простого большинства. Других кандидатур нет.

Между тем, движение на улицах Еревана парализовано акциями протестного движения, инициированного главой оппозиционной партии «Гражданский договор» Николом Пашиняном. Полиция уже успела задержать порядка 30 активистов, однако к последним со вчерашнего дня примкнули студенты ереванских вузов, что на порядок увеличило количество протестующих. Они выступают против «третьего срока» Сержа Саргсяна.

16 апреля в результате столкновений с полицией пострадали до 50 человек. Большая часть пострадавших получила травмы ног в связи с применением свето-шумовых гранат. По официальной версии, травмы получили и несколько полицейских.