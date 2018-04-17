Вильнюс, 17 апреля, 2018, 11:10 — ИА Регнум. В 2018 году в Литве может быть зафиксирован самый низкий уровень рождаемости за последние 60 лет, сообщил сегодня, 17 апреля, литовский портал Delfi, который ознакомился с соответствующими выводами учёных.

Кузьма Петров-Водкин. Мать. 1913

Такие данные предоставил доцент кафедры географии факультета естественных наук Вильнюсского университета Роландас Тучас, который провел исследование прогноза смены демографической структуры возраста населения Литвы.

«Прогнозируется, что в период 2017— 2021 годов количество рожденных младенцев ежегодно в Литве будет сокращаться приблизительно на 800—1000 малышей. Уже в 2018 году количество рожденных в Литве младенцев (около 29 тыс.) может быть самым низким с начала пятидесятых годов XX века и продолжит сокращаться», — отметил он.

До сих пор за этот период самое малое число родившихся младенцев было в 2005 году. По данным литовского департамента статистики, в том году родилось 29 510 младенцев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве в настоящий момент официально проживает менее 2,8 млн жителей, с 1991 года Литва потеряла миллион жителей. Основная причина — массовая эмиграция на Запад, которая стала самой интенсивной с момента вступления Литвы в ЕС в 2004 году.