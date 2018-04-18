Дакка, 19 апреля, 2018, 01:12 — ИА Регнум. В Бангладеш наступил новый год. В своем фоторепортаже автор ИА REGNUM Антон Афанасьев рассказывает о том, как живут и выживают люди в одной из самых густонаселенных и самых бедных стран в мире.

Антон Афанасьев Просушка белья на берегу

Обветшалые дома, утлые лодки и грязные реки — картина неприглядная, при этом проблема рек в Бангладеш стоит особенно остро. Почти все самые грязные реки находятся именно в Азии, а протекающая в Бангладеш Буриганга, казалось бы, небольшая по сравнению с Гангом или Брахмапутрой, является важнейшей транспортной артерией для столицы страны, Дакки. Попытки защитить Буригангу от дальнейшего загрязнения делаются, однако оказываются бесполезны, предприятия все так же продолжают сливать в нее отходы производств. Буриганга официально признана биологически мертвой рекой, что означает недопустимость ее использования даже для хозяйственных целях, впрочем, бенгальцы в ней ловят рыбу и купаются.

На ее же берегах занимаются и обработкой кожи — весьма распространенная работа, тут же дымят плавильные цеха, сортируется пластик, грузчики разгружают баржи с лесом, и здесь же мужчины стирают белье, красиво развешивая цветные и белые простыни вдоль берегов почерневшей реки. Зарплата на таких работах — от трех до семи долларов в день.

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