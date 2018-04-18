Южно-Сахалинск, 18 апреля, 2018, 06:12 — ИА Регнум. Всем памятна история, когда на прямой линии с президентом РФ к Владимиру Путину обратились работники рыбного завода на острове Шикотан: люди оказались практически на положении рабов, зарплату им не платили, они бомжевали и не могли даже выбраться с острова. Как откликается эта история сейчас, два года спустя, пишет доктор исторических наук, обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

Япония, чье правительство претендует на все южнокурильские острова, включая Шикотан, обсуждала эту ситуацию широко и публично, под лозунгом «русские сами хозяйствовать не умеют и другим не дают». Сейчас радикальных преобразований на Шикотане нет, но позитивные сдвиги есть: завершено возведение современного причала для промысловых судов, ведется строительство второй линии рыбозавода в Крабозаводском. Есть и серьезные планы развития, так, по словам губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко, строительство на острове Шикотан двух современных заводов должно помочь правительству области в решении проблем территории и превращении ее в комфортное место для работы и жизни. Губернатор сообщил также, что инфраструктура строится на частные инвестиции в рамках территории опережающего социально-экономического развития «Курилы», созданной почти год назад. В результате Шикотан станет стабильным местом с развитой социальной сферой и транспортными коммуникациями, обеспечивающими связь с материком.

Есть и другие планы, но в части японских инвестиций все обстоит иначе: есть вероятность, что их не будет вообще. При этом японцы на Курилах работать хотят — но власти это запрещают, требуя введения на островах особой юридической базы, которая учитывала бы их притязания на эти земли. Чего стоит только недавний протест японского МИД в отношении возможного строительства на Шикотане завода — строительства, совместного с американской компаний. Чего в открытой печати не было — так это реакции российских коллег на возмутительное заявление МИД Японии.

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