Москва, 17 апреля, 2018, 10:30 — ИА Регнум. К тому времени, как эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) доедут в сирийский город Дума, там могут исчезнуть следы химатаки, если она, конечно, была. И обвинить в этом могут Россию и Сирию, считает военный эксперт ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Версия, которая представлена американскими журналистами, вполне соответствует той, которая была высказана Минобороны РФ. То есть та же самая история, один в один: какие-то люди ворвались в больницу, кричали о химатаке, поливали кого-то водой и снимали все это на видео.

По факту химатака позднее не была доказана, и только на основании этой, судя по всему, имитации было принято решение о нанесении удара по сирийским объектам. Тем не менее очень хочется узнать официальные выводы группы ОЗХО, которая в городе Дума будет исследовать место предполагаемой химатаки на наличие следов химического оружия.

Процесс очень затягивается: никак туда эксперты не доедут. Поэтому с каждым днем смысл этой поездки становится все меньше и меньше. Понятно, что если там и была химатака, то концентрация вещества, которой она была осуществлена, сильно уменьшилась.

Потом можно будет всегда сказать, что химатака была, но российские и сирийские войска уничтожили доказательства за то время, что эксперты туда добирались.

Ранее о том, что видео с «химатакой» в сирийском городе Дума является фальшивкой, сообщили американские журналисты телеканала OAN Network. По их данным, в Восточной Гуте нет никаких следов применения там химического оружия.

По словам сотрудника OAN Network Пирсона Шарпа, он вместе с другими журналистами побывали в Думе и с представителями сирийских властей осмотрели место «химатаки», а также пообщались с местными жителями.

Журналист отметил, что, по мнению жителей, эта химатака была сфабрикована боевиками, удерживающими в то время город. «Это была фабрикация, фальшивка», — заявили они.

Ранее к распространению фейка о химатаке в Думе 7 апреля подключились неправительственные организации, включая «Белые каски». При этом информация о «химатаке» была неоднократно опровергнута врачами и официальными лицами, никаких доказательств применения отравляющих веществ нет.