Эксперты ОЗХО никак не доедут до места «фейковой» химатаки
Москва, 17 апреля, 2018, 10:30 — ИА Регнум. К тому времени, как эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) доедут в сирийский город Дума, там могут исчезнуть следы химатаки, если она, конечно, была. И обвинить в этом могут Россию и Сирию, считает военный эксперт ИА REGNUM Леонид Нерсисян.
Версия, которая представлена американскими журналистами, вполне соответствует той, которая была высказана Минобороны РФ. То есть та же самая история, один в один: какие-то люди ворвались в больницу, кричали о химатаке, поливали кого-то водой и снимали все это на видео.
По факту химатака позднее не была доказана, и только на основании этой, судя по всему, имитации было принято решение о нанесении удара по сирийским объектам. Тем не менее очень хочется узнать официальные выводы группы ОЗХО, которая в городе Дума будет исследовать место предполагаемой химатаки на наличие следов химического оружия.
Процесс очень затягивается: никак туда эксперты не доедут. Поэтому с каждым днем смысл этой поездки становится все меньше и меньше. Понятно, что если там и была химатака, то концентрация вещества, которой она была осуществлена, сильно уменьшилась.
Потом можно будет всегда сказать, что химатака была, но российские и сирийские войска уничтожили доказательства за то время, что эксперты туда добирались.
Ранее о том, что видео с «химатакой» в сирийском городе Дума является фальшивкой, сообщили американские журналисты телеканала OAN Network. По их данным, в Восточной Гуте нет никаких следов применения там химического оружия.
По словам сотрудника OAN Network Пирсона Шарпа, он вместе с другими журналистами побывали в Думе и с представителями сирийских властей осмотрели место «химатаки», а также пообщались с местными жителями.
Журналист отметил, что, по мнению жителей, эта химатака была сфабрикована боевиками, удерживающими в то время город. «Это была фабрикация, фальшивка», — заявили они.
Ранее к распространению фейка о химатаке в Думе 7 апреля подключились неправительственные организации, включая «Белые каски». При этом информация о «химатаке» была неоднократно опровергнута врачами и официальными лицами, никаких доказательств применения отравляющих веществ нет.