Дамаск, 18 апреля, 2018, 05:05 — ИА Регнум. Какими характерными уловками была обставлена американская бомбардировка Сирии, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

Выпущенная по Сирии сотня американских ракет, из которых большая часть оказалась сбита сирийскими ПВО, не была способна нанести сколько-нибудь ощутимый ущерб обороне и инфраструктуре страны. Тем не менее в политическом плане этот залп позволил Трампу набрать дополнительные очки. Постановочная «химическая атака Асада» была столь широко использована в пропагандистских целях западными СМИ, что реакция была неизбежной, и, к счастью, твердое заявление России поставило необходимый предел, перейти который американцы и их союзники побоялись.

Вместе с тем такого рода маневрирование не дает возможности утверждать, что наступила некоторая разрядка. Маневры и демонстративные действия, как бы не представляющие непосредственной угрозы, были и остаются «визитной карточкой» агрессора еще со времен Гитлера, а своим ударом по суверенному государству Трамп укрепил свой имидж в глазах американского общества. И одновременно дал сигнал западной «антитеррористической» коалиции о смене вывески: атака на террористов сменилась прямой агрессией против врагов терроризма в лице Асада. А значит, «новая Антанта» в составе США, Англии и Франции вырисовывается все четче, и цель ее — противостояние уже не Сирии, а России. Театр военных действий таким образом расширяется вплоть до Восточной Европы, и угроза со стороны украинского плацдарма нестабильности для России увеличивается. И, наконец, особое значение приобретает поддержка, выказанная в последнее время России со стороны Китая.

Как же выглядит расклад сил в новой обстановке, сложившейся после очередного акта американской агрессии?

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