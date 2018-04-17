Ереван, 17 апреля, 2018, 10:33 — ИА Регнум. Несколько человек задержаны сотрудниками полиции в ходе протестной акции в Ереване, сообщает 17 апреля армянский портал Айсор со ссылкой на источник в полиции.

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Из сообщения следует, что протестующие выступили против назначения Сержа Саргсяна на пост премьер-министра Армении.

В свою очередь, руководитель парламентской фракции «Елк» Никол Пашинян сообщил журналистам, что во время протестов задержаны около 30 активистов.

В настоящее время точное число доставленных в полицию активистов неизвестна. В пресс-службе отметили, что подробная информация будет представлена позднее.

Отметим, акция протеста началась в Ереване 13 апреля. Оппозиционно настроенные активисты выступили против назначения бывшего президента Армении Сержа Саргсяна премьер-министром страны.

Спустя день протестующие перекрыли улицы в центре Еревана и устроили столкновения с полицией. После чего силами правопорядка был применен слезоточивый газ и шумовые гранаты. Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 1 и 2 ст. 225 УК Армении (организация массовых беспорядков).