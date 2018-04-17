Триполи, 17 апреля, 2018, 10:29 — ИА Регнум. Число мигрантов, задержанных в Ливии за последний год значительно сократилось, сообщает 17 апреля Al Arabia.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Официальные лица Ливии утверждают, что с мая 2017 года поток мигрантов, арестованных на территории страны сократился на 80%.

Если на май 2017 года в специализированных учреждениях для содержания беженцев находилось 27 тыс. человек, то на сегодняшний день их 5 тыс. 200.

Из 53 центров заключения нелегальных мигрантов в Ливии осталось 20, все беженцы успешно репатриированы на родину, откуда они бежали в поисках лучшей жизни.

По данным чиновников еще очень много беженцев их Сомали, Эфиопии, Эритреи находятся в Ливии, они также ожидают, что вскоре их выдворят из государства.

Напомним, после убийства лидера государства полковника Муаммара Каддафи страна стала перевалочным пунктом для многих беженцев из африканских стран, которые надеются минуя Ливию проникнуть на территорию ЕС.