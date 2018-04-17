Киев, 17 апреля, 2018, 10:26 — ИА Регнум. Семь рабочих шахты «Покровское» в Донецкой области пострадали из-за взрыва 16 апреля воздушно-метановой смеси, сообщает пресс-служба государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Александр Дейнека. Перед спуском в шахту (фрагмент). 1925

Согласно сообщению, инцидент произошел на шахте «Покровская» в пгт Удачное 16 апреля в 23:00. В шахте взорвалась воздушно-метановая смесь, пострадали семь человек. Рабочие госпитализированы, погибших нет. Аварийные службы работают на месте.

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Напомним, ранее на Украине произошло несколько взрывов в различные дни. В ночь на 5 апреля неизвестные бросили две гранаты в офис предприятия «Фотоприбор» в Черкассах. Одна граната не взорвалась, вторая граната выбила окна в помещении. Никто не пострадал.

Также в Киеве неизвестные обстреляли из гранатомета здание строительной компании «Киевгорстрой», информации о пострадавших нет. Позже поступила информация о взрыве возле здания «Киевэнерго», вероятная причина — брошенная граната.

Помимо этого, в Киеве в парке Киото произошла драка, в которой принимал участие военнослужащий ВСУ. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, он бросил гранату под ноги дерущимся. Пострадало несколько человек.