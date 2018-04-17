Тегеран, 17 апреля, 2018, 10:21 — ИА Регнум. Удар израильской авиации по сирийской авиабазе Шайрат в провинции Хомс не останется без ответа, заявил официальный представитель МИД Ирана Бахрам Гассеми. Об этом сообщает 16 апреля израильская газета Haaretz.

Бумеранг

По сведениям издания, Тегеран обвиняет Израиль в атаке базы, на которой размещены иранские беспилотники.

«Тель-Авив будет наказан за его агрессивные действия. Оккупационный сионистский режим рано или поздно получит соответствующий ответ на свои деяния», — заявил он.

Ранее сообщалось, что аэродром Шайрат подвергся ракетному обстрелу в ночь на 17 апреля. Следует отметить, что военное ведомство США не взяло на себя ответственность за ракетное нападение. По информации издания Al Masdar, военные Сирии винят в нападении на базу Шайрат ВВС Израиля.

В военном ведомстве Израиля не комментировали инцидент. Добавим, Израиль, как правило, не комментирует свои атаки на объекты на территории САР.

Напомним, военные Израиля не раз наносили ракетные удары по сирийским объектам. Последнее нападение зафиксировано в ночь на 9 апреля — тогда два самолета F-15 с территории Ливана выпустили управляемые ракеты по аэродрому Т-4 в провинции Хомс. Цели достигли только три ракеты из восьми, остальные были сбиты.

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В этот раз ракетные удары также удалось отразить средствам ПВО Сирии. Всего было отражено два удара: первый нанесен по военному аэродрому Шайрат, второй — по объектам в провинции Думейр в 50 км к северу от сирийской столицы.

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