Москва, 18 апреля, 2018, 04:13 — ИА Регнум. Новая инициатива экозащитников грозит ограничением темпов развития судоходства в Арктике. Причем не только российского: обсуждаемый запрет касается использования в водах Северного Ледовитого океана судов на тяжелом топливе. О том, что стоит за дискуссией о топливе арктического флота, прошедшей в рамках 72-го заседания специализированного учреждения ООН — Международной морской организации (IMO), пишет корреспондент ИА REGNUM Анна Горохова.

Gary Bembridge Корабль в Арктике

Снижение рисков судоходства в Арктике было признано общей задачей всех стран, которые пользуются этими водными маршрутами, и Россия тоже думает, как уменьшить процент своих судов на тяжелом топливе (например — через расширение атомного ледокольного флота). Предложение об изменениях принципов судоходства в Арктике в адрес IMO внесли Германия, США, Нидерланды, Новая Зеландия, Финляндия, Швеция, Норвегия и Исландия, к идее которых присоединился альянс множества экологических организаций «Чистая Арктика». Требование — запретить использование судового остаточного топлива (СОТ) судами на арктических маршрутах. Предлагаемый запрет может начать работу с 2021 года.

Но каковы будут его последствия? По словам директора департамента госполитики в области морского и речного транспорта Минтранса РФ Виталия Клюева, наибольший урон понесет северный завоз товаров и ресурсов в труднодоступные населенные пункты российского Заполярья, причем та же проблема актуальная и для Канады, где коренные народы, живущие на территории Канадского Арктического архипелага, получают необходимые продукты посредством судов на мазуте.

И тем не менее, по мнению директора по направлению логистика и аналитика компании «Морстройтехнология» Александра Головизнина, политический подтекст искать в ситуации преждевременно, причина в другом:

«Не секрет, что в мире, и особенно в скандинавских странах, процветают экологическая паранойя и мазохизм. И любой местный политик, который усомнится в важнейшей роли этой священной коровы, может тут же прощаться с карьерой».

Читайте подробности: Экологическая паранойя: судоходство в Арктике под угрозой запрета

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