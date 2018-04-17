Киев, 17 апреля, 2018, 10:21 — ИА Регнум. Товарооборот между Украиной и Белоруссией в 2017 году вырос на 20% и продолжает увеличиваться сейчас. Об этом рассказал чрезвычайный и полномочный посол РБ на Украине Игорь Сокол в интервью белорусскому изданию, фрагменты из которого цитируют 17 апреля украинские СМИ.

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«По итогам прошлого года товарооборот… увеличился почти на 20% и составил $4,6 млрд, белорусский экспорт вырос на 18%, импорт из Украины — почти на 24%. Такие результаты были бы невозможны без ежедневной плановой работы сторон как на межправительственном уровне, так и между субъектами хозяйствования двух стран», — рассказал украинский дипломат.

Что же касается этого года, по словам Сокола, только за два месяца этого года Белоруссия нарастила экспорт на Украину на 29%, не считая нефтепродуктов и удобрений, в целом товарооборот достиг почти 700 млн долларов.

До этого Сокол заявлял, что Украина и Белоруссия намерены увеличить товарооборот между странами до 8 млрд долларов — такой торговый рекорд был зафиксирован в 2012 году. По словам дипломата, ситуация, когда две соседние страны находятся в разных экономических объединениях, создает большие возможности, тем более, уверен он, что Белоруссия якобы является лоббистом Украины в ЕАЭС.

«Нет более сильного лоббиста Украины в комиссии Евразийского экономического союза, чем Беларусь», — заявлял на пресс-конференции посол.

В интервью изданию RFI, опубликованном 16 апреля, украинский политолог, директор Института мировой политики Евгений Магда прогнозирует, что Киев сейчас не будет обострять противоречия с Минском, а наоборот, продемонстрирует «максимальную доброжелательность.

«Контакты между Лукашенко и Порошенко сохраняются — за последний месяц было два телефонных разговора. Я думаю, что Беларусь — это скорее гибридный союзник Украины, чем ярко выраженный противник. И в контексте обострения украинско-венгерских отношений, в контексте известных сложностей в отношениях Украины с Польшей, в контексте напряженности украинско-румынских отношений, в контексте неопределенности (пока негативных сценариев достаточно) по выборам президента в Молдове — Украина вряд ли захочет себе своими руками создать яркого оппонента, который входит в военно-политический союз с Россией и в случае негативного для Украины развития ситуации будет играть достаточно активную роль. Оказаться в военно-политическом смысле в клещах — для Украины, думаю, перспектива не самая благоприятная. Поэтому Украина продолжит маневрировать, где-то выпячивать экономические отношения перед теми дипломатическими проблемами, которые уже существуют, и идти в этом контексте на контакты», — анализирует Магда.

27 марта президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с главой Белоруссии Александром Лукашенко, в ходе которого лидеры высказались за активизацию экономического сотрудничества между предпринимателями обеих стран. Согласно официальной информации, собеседники обсудили вопросы повестки дня двусторонних отношений, включая подготовку к проведению Первого форума регионов, который состоится в Гомеле осенью 2018 г.

В конце марта СМИ сообщили, что украинское госпредприятие «Антонов» намерено производить сборку самолетов АН-148/158 с российскими комплектующими через Белоруссию.

«ГП Антонов и Минский завод гражданской авиации №407 (МЗГА) ведут закрытые переговоры о создании сервисного центра в Минске. В Белоруссии планируется продлевать летную годность, ресурс самолетов АН, проводить сервисное обслуживание, ремонт и сборку самолетов семейства Ан-148/158. Согласно протоколу переговоров между предприятиями, в рамках сотрудничества рассматривается возможность использования российских комплектующих, в том числе и санкционных», — говорилось в материале.