Санкт-Петербург, 17 апреля, 2018, 10:07 — ИА Регнум. Конфликт Российского государства и мессенджера Telegram негативно влияет на всю отечественную сферу информационных технологий, в том числе на молодых предпринимателей, которые развивают собственные проекты. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал Александр Семенов, президент ГК «КОРУС Консалтинг», комментируя ситуацию вокруг Telegram.

Иван Шилов ИА REGNUM Telegram

Напомним, 16 апреля Роскомнадзор начал процедуру блокировки мессенджера Telegram на территории России по решению суда. Операторы связи получили соответствующее предписание ведомства.

По словам Александра Семенова, помимо неудобств для пользователей, блокировка мессенджера приносит прямой экономический ущерб многим IT-проектам, которые помогали автоматизировать бизнес-процессы с помощью Telegram.

«Большое количество функциональности, связанной с чат-ботами, было написано именно для этого мессенджера, и Telegram воспринимался как инструмент управления бизнеса. Теперь же этот инструмент исчез», — пояснил эксперт.

Кроме того, собеседник агентства отметил, что попытки заблокировать Telegram наносят и косвенный ущерб отрасли. Это связано с тем, что Telegram и в нашей стране, и в мире ассоциировался с инновациями из России.

«И то, что отечественный инновационный продукт попал в подобную ситуацию, не добавляет оптимизма, и некоторые стартапы приведет к мысли о том, что свои проекты надо развивать за пределами России», — констатировал Александр Семенов.

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Напомним, ранее президент некоммерческого партнёрства производителей программного обеспечения «Руссофт» Валентин Макаров высказал ИА REGNUM иное мнение о последствиях ситуации с мессенджером Павла Дурова. По словам Макарова, решение о блокировке мессенджера Telegram практически не скажется на работе IT-отрасли и на ее молодых специалистах.

Добавим, что Таганский суд Москвы разрешил Роскомнадзору заблокировать Telegram сразу после получения соответствующего распоряжения, не дожидаясь решения апелляции. В тот же день ведомство внесло веб-версию мессенджера в реестр запрещенной к распространению в России информации. По мнению Роскомнадзора и ФСБ, отказ сервиса передать ключи шифрования спецслужбе угрожает интересам государства и общества и может быть на руку террористам.

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