Чебоксары, 17 апреля, 2018, 09:48 — ИА Регнум. В Чувашии чиновники получили прокурорские представления за плохую подготовку к паводку. Как сообщили ИА REGNUM в надзорном ведомстве, главы трёх поселений Батыревского района не оповестили жителей о прохождении паводка и угрозе подтопления — «в результате большинство граждан о наступающем наводнении не знали».

Cap.ru Паводок в Батыревском районе

Проверка касалась «своевременности, полноты и эффективности принимаемых мер» по подготовке к весеннему паводку и ликвидации подтопления населенных пунктов. Было установлено, что в ночь с 10 на 11 апреля 2018 года в результате «интенсивного снеготаяния» были подтоплены жилые дома, придомовые территории и участки дорог в ряде населенных пунктов Батыревского района. По данным прокуратуры, в зону подтопления попали более 50 домов и придомовых территорий, расположенных в Батыревском, Тойсинском и Первомайском сельских поселениях.

11 апреля на территории района был введен режим чрезвычайной ситуации. В администрации Батыревского района тогда отмечали, что были подтоплены две дороги, в результате три населенных пункта оказались отрезаны от основных дорог жизнеобеспечения — в связи с чем организованы временные переправы. Также была организована эвакуация жителей. На утро 12 апреля вода на реке Була опустилась до основного русла и дороги были открыты для движения, сельчане возвратились домой.

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«Несмотря на предупреждение ГУ МЧС России по Чувашской Республике об имеющейся угрозе подтопления населенных пунктов, администрациями Батыревского, Первомайского и Тойсинского сельских поселений превентивных мер к оповещению и информированию населения об угрозе возникновения паводков принято не было, эвакуация населения была начата лишь после того, как вода начала заходить в жилые хозяйства граждан, в результате большинство граждан о наступающем наводнении не знали, не подготовились к нему и не приняли своевременных мер к сбережению своего имущества и животных», — отмечают в прокуратуре Чувашии.

Cap.ru Встречи с населением в Батыревском районе

Главам Батыревского, Тойсинского, Первомайского сельских поселений внесены представления в связи «с ненадлежащей работой по оповещению населения о прохождении паводка и действиях населения при угрозе подтопления». 12 и 13 апреля состоялись выездные встречи с жителями села, наиболее пострадавшими от паводка. По итогам встреч были приняты решения о проведении мероприятий, направленных на оказание помощи по устранению последствий наводнения.

По данным администрации Батыревского района, в настоящее время река Була «находится в своем русле и угрозу жителям не представляет».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 11 муниципальных образованиях Чувашии в результате паводка произошло подтопление частных домов. 16 апреля глава ГКЧС Чувашии Вениамин Петров сообщил, что паводок в республике пошел на спад. Устойчивый спад воды наблюдается на реках Цивиль, Сура и Алатырь. Пензенское водохранилище в сутки сбрасывает в пределах 200−250 куб. метров воды в секунду, увеличения не ожидается. Вода прибывает в Чебоксарское водохранилище в пределах нормы.

«Опасений нет. Пик паводка прошел», — уверен глава ГКЧС Чувашии.