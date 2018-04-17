Ванино, Хабаровский край, 17 апреля, 2018, 11:42 — ИА Регнум. Школьники свободного порта Ванино обратились к губернатору Хабаровского края Вячеславу Шпорту с письмом, в котором попросили его обратить внимание на отсутствие перспектив для молодежи в порто-франко, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Школьники собрали подписи под обращением к губернатору Вячеславу Шпорту

Ольга Демиденко ИА REGNUM Обращение школьников СПВ Ванино к губернатору Шпорту

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В своем обращении школьники назвали губернатора «отцом», который обязан проявлять заботу о всех детях, а не только о тех, кто ближе к столице края географически.

«Каждый из нас живет в семье и знает: отец в ней главный. Отец нашего края — это, бесспорно, вы. Дорогой отец! Просим, обрати, пожалуйста, внимание на младшего сына — Ванино! Мы растем и все понимаем. Мы видим, как растут наши старшие братья, те, что ближе к тебе — Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре. Они сильные и ответственные. Они посещают театры, общаются в молодежных центрах, гуляют в парках и развивают технические навыки. Мы хотим помогать тебе и сейчас, и в будущем. Мы надеемся на твою поддержку, отец!». — написали школьники Ванино.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Дети СПВ Ванино — губернатору Шпорту: «Этого нет в Ванино!»

Далее в красочном послании дети перечислили всё, чего они лишены: в Ванино нет современного центра культуры и досуга для молодежи, нет центра организации молодежи, нет центра активного досуга со скалодромом, батутным центром, возможностями для семейного спорта. В Ванино, который является крупным развивающимся транспортным узлом, нет технопарка для молодежи.

Все, что есть сегодня в Ванино, это небольшая возможность занятия спортом, его классическими видами. Да и эта возможность дарована, преимущественно, крупным бизнесом. Больше нет ничего. Есть Дом культуры с кинозалом. Но помещение несовременное, на уровне кинотеатра советских времен, тем не менее перегруженное секциями, кружками и студиями, оно не справляется с потоком всех желающих. Если у молодежи имеется желание реализовать себя в искусстве или ином творчестве, то это необходимо поддерживать и развивать. Но у муниципального бюджета нет возможностей реализации таких проектов. Есть еще один Дом культуры, но он заброшен много лет. Когда-то в нем пытались, как это водится в последние годы, сделать торговый центр, но из затеи ничего не вышло. Здание стоит закрытым, ветшает и разрушается. Есть закрытая и простаивающая без дела школа.

Центр внешкольной работы ютиться в деревянном древнем помещении «барачного» типа.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Школьники СПВ Ванино — губернатору Шпорту: «Этого нет в Ванино!»

К своему обращению на имя главы региона дети приложили фотографии процесса сбора голосов. В голосовании за то, какие молодежные объекты нужны в Ванино, приняли участие школьники всех школ порто-франко и студенты местного техникума. Ребята отдали свои голоса за те объекты, которые, по их мнению, остро необходимы молодежи в Ванино, без которых жизнь скучна и не интересна, а выезжая, даже на короткие каникулы, в краевую столицу и видя то разнообразие выбора для развития молодежного потенциала, возвращаться домой в Ванино зачастую не хочется.

Услышит ли хабаровский губернатор голоса детей, какое решение примет? Услышать — самое время. Свободный порт Ванино, о развитии которого так много говорят с самых высоких трибун, стремительно пустеет. Еще каких-то 20 лет назад здесь проживали 54 тыс. человек. Сегодня осталось 33 тысячи. В самом районном центре — не более 15 тыс. И люди, преимущественно молодежь, продолжают уезжать.

В демографической ситуации Хабаровского края давно уже происходит столь явный перекос, что не заметить его невозможно. Город Хабаровск достиг демографического максимума — сегодня там проживает 617 тыс. человек. Это самый высокий показатель за 100 лет. Между тем, муниципалитеты катастрофически теряют население. Все логично — из заброшенных, оставленных краевыми властями без внимания городов и поселков, семьи переезжают в краевую столицу: люди хотят жить уже сегодня, а не в светлом будущем, которое, возможно, когда-нибудь наступит, а возможно — и нет.

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Как сообщало ИА REGNUM, бегство населения из Дальневосточного федерального округа, по мнению многих экспертов, в последнее время приобретает характер стихийного бедствия. Многочисленные прогнозы ВЦИОМ, в которых ведомство пытается «сглаживать» ситуацию и рисует нереальные, оторванные от жизни картины, опровергают известные дальневосточные политики, социологи и политологи. В частности, депутат Государственной думы РФ от Якутии Федот Тумусов в интервью ИА REGNUM подверг прогнозы ВЦИОМ жесткой критике и подробному анализу.

«Если изучить ситуацию подробно, то картина получается очень невеселая: 38% жителей хотят покинуть ДФО. И это катастрофа, как её не маскируй», — сказал парламентарий.

Чемпионом по оттоку населения в ДФО является Приморье. Только в 2017 году чистый миграционный убыток (разница между уехавшими и прибывшими) составил 5 591 человек. При этом уезжают местные жители, которых государство хорошо капитализировало, имеются в виду затраты на родовспоможение, обучение в дошкольных и школьных учреждениях, медицина и прочее. А приезжают на Дальний Восток все чаще кадры, плохо капитализированные — мигранты из стран Центральной Азии — плохо говорящие по-русски и с начальными трудовыми навыками.

Хабаровский край занимает второе место в ДФО по оттоку населения. За 2017 год чистый миграционный убыток региона составил порядка 3800 человек.

Всего миграционный убыток ДФО в 2017 году составил 17,4 тыс. человек. И по прогнозу Росстата, в 2018 году бегство коренных жителей из макрорегиона усилиться, а чистые миграционные потери составят порядка 30 тыс. человек.

Все, что сегодня могут противопоставить катастрофической ситуации федеральные власти, это «сказочные» прогнозы ВЦИОМ, который с 2015 года обещает Дальнему Востоку 30 млн россиян из других регионов страны, которые, якобы, готовы вот-вот приехать на дальневосточные гектары.

Прогнозы ВЦИОМ не сбываются. Они не могут сбыться, поскольку не имеют под собой никакой основы. Сегодня в ДФО проживает чуть более 6 млн человек. И этим 6 миллионом не всегда есть, где жить: проблема аварийного жилья нарастает. Люди продолжают уезжать.

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