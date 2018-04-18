Москва, 19 апреля, 2018, 02:14 — ИА Регнум. Современные комедии тоже могут быть одновременно и неглупыми, и смешными, вбирая в себя некоторые черты советских комедий и вместе с ними — приметы нашего времени. Сделать это без пошлости и со вкусом, чтобы перемешанный со сленгом язык не казался искусственным (смотри, зритель, я знаю слово «интернет»!), — уже хорошо. А когда в фильме есть еще и не избитая тема, то просмотр не будет потраченным зря временем. Как справился с этими задачами фильм молодого режиссера Алексея Нужного «Я худею», пишет автор ИА REGNUM Марина Александрова.

Цитата из к/ф «Я худею». Реж. Алексей Нужный. 2018. Россия В тренажёрном зале

Похудение — активнейшая тема, которой полна сеть в виде как бесконечных реклам — «Чтобы похудеть на 10 кг за три дня, надо всего лишь выпить 1 ложку…» — так и в виде соответствующих форумов. При этом как раз в кино вопрос похудения поднимается редко, слишком уж он деликатный, слишком многим можно ударить по больному, буквально сделав шаг влево — шаг вправо. На память приходит разве что «Дневник Бриджит Джонс», где похудение и то проходит фоном. И все же снять фильм про потерю веса, одновременно не заслужив на свою голову проклятий, можно, — если говорить на самом деле о другом. «Я худею» посвящен отнюдь не утомительным диетам и отчаянным тренировкам, а базовому представлению о человеческом тепле, о том, что, получая больше тепла, чем отдаешь, похудеть невозможно. В данном случае речь идет не столько и физической форме, сколько о внутреннем состоянии человека, убежденного в том, что помощь ему со стороны других людей — это нечто естественное. Не эгоистично убежденного, а наивно, по-детски, — но сам-то он давно не ребенок.

Главная героиня фильма, Аня, вовсе не пустышка, не прожигательница жизни, оказывается в шоковой для нее ситуации: мир вдруг отворачивается от нее. Жених бросает, подруга начинает устраивать личную жизнь, мама занята своими делами, новый приятель готов быть не спасителем, а дружить на равных. Одним словом, менять что-то надо кардинально не только во внешности — а для съемок фильма актриса Александра Бортич потолстела на 20 кг и специально их же скинула — а и в части отношений я — другие.

Как это получается, к чему приводит и почему фильм стоит смотреть, читайте в статье: Как «похудеть» свою душу и начать жить. Комедия

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