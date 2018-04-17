Москва, 17 апреля, 2018, 09:24 — ИА Регнум. Авторы крупнейших российских Telegram-каналов пожаловались на «клоны» в мессенджере TamTam (Mail.ru Group), которые не имеют к ним отношения, пишет газета «Ведомости».

Иван Шилов ИА REGNUM Telegram и его судьбы

Так, на созданные в мессенджере TamTam клоны пожаловался представитель канала «Незыгарь». По его словам, открытие каналов «Незыгарь» в TamTam и ICQ — чистое мошенничество.

В настоящее время в TamTam есть два канала «Незыгарь», у которых 89 и 13 подписчиков, тогда как в Telergam у канала более 136 тыс. подписчиков.

Ранее мессенджер начал активную рекламную кампанию, призывая пользователей Telegram перейти на TamTam. После начала блокировки в России мессенджера Telegram за два дня в мессенджере TamTam было создано более 40 тыс. каналов, а всего у TamTam более 160 тыс. каналов.

Одна из функций TamTam позволяет организовать каналы для новостей. Число пользователей мессенджера в России не сообщается.